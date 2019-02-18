«Экспофорум» эвакуировали второй раз за день. Руководство отпустило сотрудников по домам

На электронную почту выставочного центра «Экспофорум» в Петербурге вновь пришло письмо с угрозами взрыва. После обеда 18 февраля была объявлена вторая эвакуация за сегодняшний день: первый раз сотрудники выходили на вынужденную прогулку утром.

В пресс-службе корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что работников в результате отправили по домам.

Отметим, через два дня в стенах «Экспофорума» стартует Санкт-Петербургский ветеринарный хирургический конгресс. Это крупнейшее мероприятие подобного рода в России. И забавы электронных шутников могут серьёзно навредить подготовке к нему.