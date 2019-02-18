Умерла 2-летняя девочка, попавшая в ДТП в Понтонном. За секунды до удара её достали из автолюльки

«Детское» ДТП, случившееся 16 февраля в посёлке Понтонном, стало смертельным. Двухлетнюю девочку, попавшую в реанимацию, спасти не смогли. Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», девочка скончалась в больнице утром 18 февраля.

Эта авария, напомним, произошла в субботу днём на автобусной остановке по адресу: улица Южная, 35, в Понтонном. В ней было одно трагическое совпадение. Двухлетняя малышка, ехавшая в «Ниссане Микре» со своим братом, раскапризничалась, и её достали из автолюльки, чтобы успокоить. И через несколько мгновений – ДТП.

Столкнулись пассажирский автобус, Nissan Micra и Hyundai Solaris. Последний от удара вылетел на встречную полосу, где подбил Mazda и Toyota. Кроме ребёнка, из «Микры» пострадали трое: женщина-водитель «Тойоты» и две пассажирки «Соляриса», девушки 16 и 17 лет.

В статистике УГИБДД по Петербургу и Ленобласти за выходные двое погибших, оба в области. 33-летний водитель грузовой «Скании», напомним, погиб вечером 16 февраля на трассе «Скандинавия».

Всего за 16 и 17 февраля в Петербурге зарегистрировано 700 ДТП (больше, чем в выходные 9-10 февраля, но меньше, чем 26-27 января), в 18 из которых пострадали 24 человека. В Ленинградской области – всего 149 ДТП и 15 пострадавших, сообщает УГИБДД на своей странице «ВКонтакте».

За выходные выявлено 6602 нарушения ПДД, из которых 5500 допущены водителями, а 1052 – пешеходами. Зарегистрировано 16 сообщений об угонах, найдены два разыскиваемых автомобиля.