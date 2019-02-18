Двух школьниц, попавших под «ледяной обстрел» в Петербурге, выписали из больницы

Две петербургских школьницы, травмированные при сходе снега и льда с крыш, выписаны из больницы. Еще у одной медики не подтвердили перелом позвоночника.

Как сообщили 18 февраля в аппарате детского уполномоченного Северной столицы, выписалась из стационара девочка 9 лет, которую глыба настигла на Загородном проспекте 9 февраля. Ребенок попал в реанимацию с сотрясением, ушибами и переломом лицевых костей.

Также разрешили вернуться домой 15-летней школьнице, которая пострадала на Лермонтовском проспекте 11 февраля. Медики диагностировали у старшеклассницы сотрясение, ушиб и повреждение левого плеча. Теперь подростку необходимы консультация невролога и МРТ.

Еще один случай произошел в минувшие выходные в Парголово. Там спрессованный снег с балкона многоэтажки задел прохожую 13 лет. Семиклассница пожаловалась на боль в спине и боку — у нее заподозрили компрессионный перелом.

«К счастью, столь серьезное подозрение не подтвердилось: в ДГБ №2 диагностировали ушиб позвоночника и почки. Пациентку обещают выписать на днях», – отметили помощники Светланы Агапитовой.