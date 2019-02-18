Список эвакуированных объектов пополнили больница им. Раухфуса и Покровская

Эвакуация социально значимых учреждений продолжается в Петербурге днём 18 февраля. По подтверждённой информации, обследование помещений проходит в детской больнице им. Раухфуса на Лиговском проспекте и в Покровской больнице на Среднегаванском проспекте.

Количество эвакуированных учебных учреждений уже перевалило за тридцать. Из вновь прибывших – школа №68, Педагогический колледж №4, Невский колледж им. Неболсина, Петербургский государственный институт психологии и социальной работы.

Анонимные письма приходят, в том числе, со следующих адресов: putin0traxaet0fsb@lenta.ru, putin0bomber@lenta.ru, putin0probelember@lenta.ru, putin666fsb@lenta.ru и putin.kremlin@lenta.ru.

Помимо объектов социальной инфраструктуры, в Петербурге эвакуируют торгово-развлекательные комплексы, бизнес-центры и гипермаркеты. Весь список – в трансляции «Фонтанки».