«Левада-центр»: Филипп Киркоров «наше всё» и для взрослых, и для подростков. Социологи назвали самого популярного российского исполнителя

Главным музыкантом для россиян по итогам 2018 года является Филипп Киркоров. Причём композиции в исполнении поп-певца слушают отнюдь не только люди зрелые, но и молодёжь, сообщает 18 февраля итоги своего исследования «Левада-центр».

Киркоров возглавляет рейтинг популярности. Его экс-супруга, «примадонна российской эстрады» Алла Пугачёва оказалась на втором месте. Далее идут Стас Михайлов, Николай Басков, Лев Лещенко, Григорий Лепс, София Ротару и Владимир Высоцкий. Замыкают десятку певица Валерия и Дима Билан. Любимая группа президента Владимира Путина «Любэ» оказалась лишь на 11-м месте. Чаще прочих среди любимых исполнителей россияне также называли Михаила Шуфутинского, Олега Газманова и Иосифа Кобзона. Эти мастера микрофонного творчества оказались на 12, 13 и 14 местах соответственно.

Абсолютный лидер в рейтинге популярности Филипп Киркоров при этом демонстрирует востребованность не только у тех, «кому за 40». Певец остаётся топовым для групп от 40 до 54 лет, и для всех, кто старше 55. Но он оказался на втором месте по популярности для тех, кто старше 25 лет. И на третьем у самых юных совершеннолетних россиян (18-24 года).

Количество россиян, которые ежедневно слушают музыку, за последние годы подросло. В 2010 году так говорили 45%, сегодня уже 51%. При этом «музыкой» россияне считают «российскую поп-музыку» (слушают 35% участников опроса), «советскую эстраду» (слушает каждый третий – 32%) и «шансон» (30%). Классическая музыка интересна каждому пятому россиянину (20%) и занимает четвёртое место в топовых жанрах. Столь популярный нынче рэп оказался лишь на 11-м месте с долей 11%. «Техно» и «русский рок» россиян интересует гораздо больше. 18% и 15% соответственно.

Список табуированных тем, о которых лучше не петь вовсе, возглавляют «насилие и суицид» (46%), «алкоголь и наркотики» (41%), «секс и половые отношения» (34%). Следом идут религия и межнациональные отношения. 27% и 19% соответственно. С тем, что с музыкальной эстрады нельзя критиковать власть, согласен лишь каждый пятый – 19%. Такое же количество россиян уверены, что в песнях запретных тем не может быть вообще.

Опрос был проведен 13–19 декабря 2018 года методом личного интервью среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.