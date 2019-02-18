Глава «Воина-В» оскорблен заявлениями депутата Резника и требует с него в суде миллион

Директор строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко обратился в Василеостровский районный суд. В заявлении он требует взыскать миллион рублей с депутата Максима Резника, в словах которого он увидел оскорбления.

Исковое заявление поступило в суд и было зарегистрировано 18 февраля. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе судов.

Как рассказали в компании «Воин-В», поводом для обращения в суд стало заявление Резника о роли Олега Глущенко в рамках уголовного дела бывшего депутата Вячеслава Нотяга, осужденного за получение взятки.

«Максим Резник допускает крайне бескультурные высказывания в публичном пространстве, не стесняясь в эпитетах», – утверждает Глущенко.

Согласно исковому заявлению, директор «Воина-В» требует от Резника опровергнуть порочащую его информацию в ряде городских СМИ и на своем личном сайте, а также возместить моральный ущерб в размере 1 млн рублей.

Максим Резник, в свою очередь, уверен, что иск от Глущенко был подан неслучайно именно сейчас: «Уверен, что этот иск «известного реноватора» — очередное звено в уже длинной цепи. Цель: «уговорить» меня отозвать иск против Беглова. Этого не будет».

Напомним, что Максим Резник подал иск против врио губернатора Александра Беглова, где потребовал опровергнуть его заявления о том, что депутат якобы говорил, что Ленинград нужно было сдать фашистам.