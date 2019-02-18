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Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов

предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ запустил новую акцию «Приведи друга»* для клиентов – физических лиц. В рамках акции действующие клиенты Банка получают денежное вознаграждение за каждого нового клиента, открывшего карту в Банке УРАЛСИБ по их приглашению. Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.

Для того чтобы принять участие в акции «Приведи друга»*, действующему клиенту необходимо зайти на страницу акции на сайте Банка УРАЛСИБ, создать ссылку и отправить ее другу.  

Другу клиента необходимо перейти по полученной ссылке и зарегистрироваться для участия в акции, оставив свои данные и номер мобильного телефона, оформить одну из карт Банка УРАЛСИБ, информация о которых будет размещена в ссылке, указав при заполнении анкеты на карту те же ФИО и номер мобильного телефона, что и при регистрации. В рамках акции для получения вознаграждения необходимо совершить любую операцию по оформленной карте Банка УРАЛСИБ. При выполнении условий акции все ее участники – как клиент Банка УРАЛСИБ, так и его друг – получают денежные призы на счет карты.

*Сроки акции «Приведи друга»: с 28.01.2019 года по 30.06.2019 года включительно. Организатор: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.150, ИНН 0274062111, ОГРН 1020280000190. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

 

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28.02.2019 10:00

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов

Банк УРАЛСИБ запустил новую акцию «Приведи друга»* для клиентов – физических лиц. В рамках акции действующие клиенты Банка получают денежное вознаграждение за каждого нового клиента, открывшего карту в Банке УРАЛСИБ по их приглашению. Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.
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