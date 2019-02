Сугробы по колено, обледенелые тротуары и снежное месиво на дороге. Нет, это не Петербург, это Сиэтл

«Снег в городе очень даже красив. Если только ты не руководитель этого города» - эти слова мог бы сказать Александр Беглов, но сказал их бывший глава Сиэтла. Он потерял свой пост после того, как не справился со стихией.

Сугробы на полмесяца погребли под собой город, где обычно всю зиму плюсовая температура. Снегоуборочной техники толком нет, дворники с лопатами отсутствуют, камины греют слабо. Этой зимой в Сиэтле, как и в Петербурге, ругаются на городское руководство и выживают, как умеют. Корреспондент «Фонтанки» в Сиэтле за пару дней успела поработать лопатой, выкапывая машину из сугробов, получить полсотни эсэмэсок от местного РОНО и постоять в очереди за хлебом и дровами.

Когда в воскресенье вечером пошел снег, люди высыпали на улицу — фотографировать. Экзотика! Красивые белые хлопья кружились под светом фонарей и тихо ложились на крутые холмы сиэтловских улиц.

– Завтра школу отменят! – мгновенно оценили ситуацию соседские дети. – Гуляем допоздна!

– Почему? Тут снега всего пара сантиметров, – удивилась я.

– Этого достаточно, чтобы город встал! Поверьте. Любое количество снега, которое долежит до утра, — это «эмердженси», чрезвычайная ситуация.

И в понедельник город, действительно, встал. Тонкий слой снега за ночь превратился в аккуратную корочку льда. Для холмистого Сиэтла с витиеватыми улицами, где основной транспорт это личное авто, а на авто стоит «голая» резина, – это приговор. На сайте городского правительства снегопады так прямо и числятся в разделе «Катастрофы». Рядом с землетрясениями, цунами и извержением вулкана. Потому что снег случается крайне редко, раз в несколько лет на полдня, и к нему никто категорически не готов.

Here is an updated pic from the closure I-90 MP 34. Sergeant Jones advised it is snowing very hard! #StayHome pic.twitter.com/judZY1MXlF — Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) February 12, 2019

Чтобы расчистить миллионный город, у местных властей есть всего 36 снегоуборочных машин. «Для полноценной и быстрой уборки нам нужно не меньше 200 грузовиков, – официально заявил местный транспортный комитет, – но зачем они городу, где снега почти не бывает?»

Поэтому город пользуется тем, что есть в наличии. Пока 36 машин круглосуточно чистят хайвеи и подъезды к больницам, остальной город парализован. Занятия в школах отменяют, потому что школьным автобусам не выехать из автопарка, а родители не могут вырулить из гаража: слишком скользко. Из местного РОНО родителям несколько раз в день шлют эсэмэски.

You know it’s bad when the plow is in the ditch (on Autoroute 5 near the IGA in Farm Point) #ottstorm #snowday2019 #otttraffic #Snowmaggedon2019 pic.twitter.com/vIhQTPL46X — Brenda Bjütie (@Bjutie) February 13, 2019

Вечером: «Из-за наледи школы завтра откроются на два часа позже». Утром: «По причине транспортного коллапса школы сегодня совсем не будут работать». Днем: «Вечерние кружки, продленки и клубы также закрыты из-за погодных условий».

И так каждый день по несколько раз. Родители и дети в постоянном непонимании, что будет завтра или даже сегодня.

«Я намертво застряла в сугробах у дома, – рассказывает руководитель семейного центра в Сиэтле Нелли Ткач. – До ближайшего автобуса идти минут сорок пять, до магазина – минимум полчаса (это еще близко!). И так полторы недели. Центр наш, конечно, не работал. Часть занятий мы провели по «Скайпу», но основные кружки пришлось отменить. Из-за этого мои ученики-старшеклассники не смогли сдать важные внешкольные экзамены — ежегодные и квартальные. Теперь неясно, как навёрстывать…»

I-90 will remain closed today due to severe weather conditions, poor visibility and high avalanche danger. Updates will be provided as conditions change. Our avalanche supervisor measured 53 inches of snow in 48 hours. pic.twitter.com/kzZ0jVLb2r — I-90 Snoqualmie Pass (@SnoqualmiePass) February 12, 2019

Все остальное закрывается и отменяется по той же причине: транспортный паралич.

Будь в городе развитое метро или трамвайная сеть — еще можно было бы передвигаться. А так нет. Только пешком. До почтового ящика и обратно. Продуктовые работают пару часов, и то не все, госучреждения заперты, почта и аптеки — в режиме «дежурного окошка»: их сотрудникам тоже не на чем добираться до работы и не с кем оставить детей, отправленных на «снежные каникулы».

SR 18 between Issaquah Hobart Rd and I-90 near #TigerMountain remains closed due to a collision last night. SR 18 is also slick from SR 516 to the collision site due to snow and ice conditions. Consider using alternate routes. pic.twitter.com/zs32Xt5DuS — WSDOT Traffic (@wsdot_traffic) February 12, 2019

«На почте разом застряли посылки к дням рождения моего сына и моего мужа, – рассказывает жительница города Белвью (сателлит Сиэтла) Кэтерин Смит. – Праздники прошли без подарков. Мусор в городе не вывозили две недели. Улицы не провоняли пищевыми отходами только благодаря небольшому морозу. Сын с его школьной командой по робототехнике едва не провалили проект, потому что дети не могли ходить в школьную лабораторию... В каждой семье Сиэтла вам опишут похожие сложности из-за снегопада. Кто-то потерял зарплату за пропущенные дни (знаю, что многим оплачивали только первый день снегопада), многие бизнесмены потерпели огромные убытки. Например, театры, отменившие концерты и спектакли на десятки тысяч долларов. Или горнолыжные курорты, покрытые прекрасным свежим снегом, но закрытые из-за скользких трасс. Хотя чисто по-человечески передохнуть от рутины было приятно. Здорово было всей семьей валяться в снегу, собирать пазлы, печь печенье и смотреть кино!»

Внезапному свободному времени обрадовались многие семьи.

«Мы провели несколько отличных вечеров дома! – говорит преподаватель русской школы, многодетная мать Екатерина Кочергина. – Мы все вместе налепили пельменей, нагулялись без спешки, пообщались вдоволь! На один день полностью отрубило электричество, но замерзнуть не успели: починили линии быстро. Десять лет назад город тоже неделю был под снегом, но тогда у нас электричество не отключалось. Эта зима определенно суровее».

В пригородах Сиэтла под тяжестью снега рушились крыши жилых домов, ломались коммуникации, деревья валились на линии электропередачи. Метр снега за пару дней — это и для Петербурга было бы ощутимо. А в городках, оснащенных, по словам местной администрации, «пикапом и парой лопат», это уже прямая угроза жизни. Откапывать людей и дороги отправляли даже Национальную гвардию США. Для бездомных оперативно организовали ночевки в отапливаемых помещениях (например, на рынках). Ремонтные бригады днем и ночью восстанавливали свет в городе и окрестностях.

В центре Сиэтла снегопад воспринимался не столь драматично: много белого пушистого снега, минус два градуса, полный штиль и всенародные выходные. Можно лепить снеговиков, ездить на санках и играть в сугробах прямо во дворе (обычно за зимними удовольствиями надо два часа ехать в горы и платить немалые деньги за парковку и лыжню).

Горожане, зачастую не имеющие зимней одежды, натягивали по трое штанов, обматывались пледами и шли на улицы. Улицы превратились в огромные катальные горки со светофорами. Из магазинов в первый же вечер пропали санки и лопаты. «Санки распроданы!!!» – пестрели объявления на дверях супермаркетов. Кто не успел отовариться — катался на надувных лодках, водных матрасах, пластиковых крышках от контейнеров и на картонках, засунутых в полиэтиленовые мешки. Эмигранты с постсоветского пространства ликовали: прямо как в нашем детстве! Ностальгия!

На картонках ностальгия не закончилась. На третий день начались длиннющие очереди в продуктовых магазинах, на четвертый — полки полностью опустели. Вдоль длинных стеллажей с хлебом и молоком остались только ценники, в холодильниках одиноко громоздились мешки со льдом. В строительных магазинах сметали соль и песок. «Люси! – звонила от кассы пожилая американка. – Люси, срочно приезжай вместе с детьми! Соль продают по одному мешку на человека, все вместе мы сможем купить целых четыре!»

«Откуда вы родом?» – не удержалась я от вопроса. Подозрительная советская хватка ощущалась в этом разговоре. «Отсюда! Из Сиэтла! И я не хочу навернуться возле дома, вынося мусор. И потом оплачивать бешеные медицинские счета!»

Дрова тоже стали ходовым товаром. И бензин. Если отключат электричество, то бензином можно заправить электрогенератор (их тоже смели подчистую в первые двое суток), а дровами (на случай отсутствия генератора) можно растопить камин и разогреть еды.

Объяснить небывалый ажиотаж в магазинах мог прогноз погоды. Он обещал два или даже три витка стихии. Когда закончился первый снегопад, шедший три дня, центральные дороги расчистили, магазины открылись, и толпы людей бросились закупать еду, песок, дрова и воду. Чтобы на втором витке стихии не остаться без доступа к пище и теплу на несколько дней. В полной транспортной изоляции.

«За те 25 лет, что я живу в Сиэтле, столько снега не было ни разу, – говорит Нелли Ткач. – Но к городским властям у меня нет претензий. О непогоде предупредили заранее, большие дороги чистили исправно, несмотря на маленькое количество снеготехники, а обесточенные электросети более-менее быстро приводили в порядок».

«Нынешние власти учатся на ошибках предшественников! – считает Кэтерин Смит — Десять лет назад здесь тоже была снежная буря. Поменьше, но ощутимая. Тогдашний мэр, по мнению горожан, с уборкой не справился и на ближайших же выборах потерял свое кресло. В этом году чиновники действуют куда решительнее! Солью улицы стали засыпать, как только пошел первый снег. Хотя до этого соли старательно избегали: она ведь вредит экологии и попадет в наши чистые реки и озера вместе с остальными химикатами с дорог. Теперь власти решили, что люди важнее лосося.

Оценили ли это сами люди — покажут очередные выборы».

Two friends, four strangers help a struggling driver they didn't even know get out of a spinning wheeled snow jam in a Northgate neighborhood. They were very happy to help. Nice job folks! #SeattleSnowpocalypse #wawx #WaSnow #SoNorthwest #komonews pic.twitter.com/6kNr3PEvdA — Doug Pigsley (@DougPigsleyKOMO) February 9, 2019

Когда начался нынешний снегопад, тот самый бывший мэр Грег Никельс, как и прочие горожане, опубликовал в своем Инстаграме фотографии изящно падающих снежинок. И лаконично подписал: «Снег в городе очень даже красив. Если только ты не руководитель этого города».

Юлия Жаворонкова,

Санкт-Петербург – Сиэтл