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Сугробы по колено, обледенелые тротуары и снежное месиво на дороге. Нет, это не Петербург, это Сиэтл

«Снег в городе очень даже красив. Если только ты не руководитель этого города» - эти слова мог бы сказать Александр Беглов, но сказал их бывший глава Сиэтла. Он потерял свой пост после того, как не справился со стихией.

Сугробы по колено, обледенелые тротуары и снежное месиво на дороге. Нет, это не Петербург, это Сиэтл

Сугробы на полмесяца погребли под собой город, где обычно всю зиму плюсовая температура. Снегоуборочной техники толком нет, дворники с лопатами отсутствуют, камины греют слабо. Этой зимой в Сиэтле, как и в Петербурге, ругаются на городское руководство и выживают, как умеют. Корреспондент «Фонтанки» в Сиэтле за пару дней успела поработать лопатой, выкапывая машину из сугробов, получить полсотни эсэмэсок от местного РОНО и постоять в очереди за хлебом и дровами.

Сугробы по колено, обледенелые тротуары и снежное месиво на дороге. Нет, это не Петербург, это Сиэтл

Когда в воскресенье вечером пошел снег, люди высыпали на улицу — фотографировать. Экзотика! Красивые белые хлопья кружились под светом фонарей и тихо ложились на крутые холмы сиэтловских улиц.

– Завтра школу отменят! – мгновенно оценили ситуацию соседские дети. – Гуляем допоздна!

– Почему? Тут снега всего пара сантиметров, – удивилась я.

– Этого достаточно, чтобы город встал! Поверьте. Любое количество снега, которое долежит до утра, — это «эмердженси», чрезвычайная ситуация.

И в понедельник город, действительно, встал. Тонкий слой снега за ночь превратился в аккуратную корочку льда. Для холмистого Сиэтла с витиеватыми улицами, где основной транспорт это личное авто, а на авто стоит «голая» резина, – это приговор. На сайте городского правительства снегопады так прямо и числятся в разделе «Катастрофы». Рядом с землетрясениями, цунами и извержением вулкана. Потому что снег случается крайне редко, раз в несколько лет на полдня, и к нему никто категорически не готов.

Чтобы расчистить миллионный город, у местных властей есть всего 36 снегоуборочных машин. «Для полноценной и быстрой уборки нам нужно не меньше 200 грузовиков, – официально заявил местный транспортный комитет, – но зачем они городу, где снега почти не бывает?»

Поэтому город пользуется тем, что есть в наличии. Пока 36 машин круглосуточно чистят хайвеи и подъезды к больницам, остальной город парализован. Занятия в школах отменяют, потому что школьным автобусам не выехать из автопарка, а родители не могут вырулить из гаража: слишком скользко. Из местного РОНО родителям несколько раз в день шлют эсэмэски. 

Вечером: «Из-за наледи школы завтра откроются на два часа позже». Утром: «По причине транспортного коллапса школы сегодня совсем не будут работать». Днем: «Вечерние кружки, продленки и клубы также закрыты из-за погодных условий». 

И так каждый день по несколько раз. Родители и дети в постоянном непонимании, что будет завтра или даже сегодня.

«Я намертво застряла в сугробах у дома, – рассказывает руководитель семейного центра в Сиэтле Нелли Ткач. – До ближайшего автобуса идти минут сорок пять, до магазина – минимум полчаса (это еще близко!). И так полторы недели. Центр наш, конечно, не работал. Часть занятий мы провели по «Скайпу», но основные кружки пришлось отменить. Из-за этого мои ученики-старшеклассники не смогли сдать важные внешкольные экзамены — ежегодные и квартальные. Теперь неясно, как навёрстывать…»

Все остальное закрывается и отменяется по той же причине: транспортный паралич.

Будь в городе развитое метро или трамвайная сеть — еще можно было бы передвигаться. А так нет. Только пешком. До почтового ящика и обратно. Продуктовые работают пару часов, и то не все, госучреждения заперты, почта и аптеки — в режиме «дежурного окошка»: их сотрудникам тоже не на чем добираться до работы и не с кем оставить детей, отправленных на «снежные каникулы».

«На почте разом застряли посылки к дням рождения моего сына и моего мужа, – рассказывает жительница города Белвью (сателлит Сиэтла) Кэтерин Смит. – Праздники прошли без подарков. Мусор в городе не вывозили две недели. Улицы не провоняли пищевыми отходами только благодаря небольшому морозу. Сын с его школьной командой по робототехнике едва не провалили проект, потому что дети не могли ходить в школьную лабораторию... В каждой семье Сиэтла вам опишут похожие сложности из-за снегопада. Кто-то потерял зарплату за пропущенные дни (знаю, что многим оплачивали только первый день снегопада), многие бизнесмены потерпели огромные убытки. Например, театры, отменившие концерты и спектакли на десятки тысяч долларов. Или горнолыжные курорты, покрытые прекрасным свежим снегом, но закрытые из-за скользких трасс. Хотя чисто по-человечески передохнуть от рутины было приятно. Здорово было всей семьей валяться в снегу, собирать пазлы, печь печенье и смотреть кино!»

Внезапному свободному времени обрадовались многие семьи.

«Мы провели несколько отличных вечеров дома! – говорит преподаватель русской школы, многодетная мать Екатерина Кочергина. – Мы все вместе налепили пельменей, нагулялись без спешки, пообщались вдоволь! На один день полностью отрубило электричество, но замерзнуть не успели: починили линии быстро. Десять лет назад город тоже неделю был под снегом, но тогда у нас электричество не отключалось. Эта зима определенно суровее».

В пригородах Сиэтла под тяжестью снега рушились крыши жилых домов, ломались коммуникации, деревья валились на линии электропередачи. Метр снега за пару дней — это и для Петербурга было бы ощутимо. А в городках, оснащенных, по словам местной администрации, «пикапом и парой лопат», это уже прямая угроза жизни. Откапывать людей и дороги отправляли даже Национальную гвардию США. Для бездомных оперативно организовали ночевки в отапливаемых помещениях (например, на рынках). Ремонтные бригады днем и ночью восстанавливали свет в городе и окрестностях.

В центре Сиэтла снегопад воспринимался не столь драматично: много белого пушистого снега, минус два градуса, полный штиль и всенародные выходные. Можно лепить снеговиков, ездить на санках и играть в сугробах прямо во дворе (обычно за зимними удовольствиями надо два часа ехать в горы и платить немалые деньги за парковку и лыжню).

Горожане, зачастую не имеющие зимней одежды, натягивали по трое штанов, обматывались пледами и шли на улицы. Улицы превратились в огромные катальные горки со светофорами. Из магазинов в первый же вечер пропали санки и лопаты. «Санки распроданы!!!» – пестрели объявления на дверях супермаркетов. Кто не успел отовариться — катался на надувных лодках, водных матрасах, пластиковых крышках от контейнеров и на картонках, засунутых в полиэтиленовые мешки. Эмигранты с постсоветского пространства ликовали: прямо как в нашем детстве! Ностальгия!

На картонках ностальгия не закончилась. На третий день начались длиннющие очереди в продуктовых магазинах, на четвертый — полки полностью опустели. Вдоль длинных стеллажей с хлебом и молоком остались только ценники, в холодильниках одиноко громоздились мешки со льдом. В строительных магазинах сметали соль и песок. «Люси! – звонила от кассы пожилая американка. – Люси, срочно приезжай вместе с детьми! Соль продают по одному мешку на человека, все вместе мы сможем купить целых четыре!»

«Откуда вы родом?» – не удержалась я от вопроса. Подозрительная советская хватка ощущалась в этом разговоре. «Отсюда! Из Сиэтла! И я не хочу навернуться возле дома, вынося мусор. И потом оплачивать бешеные медицинские счета!»

Дрова тоже стали ходовым товаром. И бензин. Если отключат электричество, то бензином можно заправить электрогенератор (их тоже смели подчистую в первые двое суток), а дровами (на случай отсутствия генератора) можно растопить камин и разогреть еды.

Объяснить небывалый ажиотаж в магазинах мог прогноз погоды. Он обещал два или даже три витка стихии. Когда закончился первый снегопад, шедший три дня, центральные дороги расчистили, магазины открылись, и толпы людей бросились закупать еду, песок, дрова и воду. Чтобы на втором витке стихии не остаться без доступа к пище и теплу на несколько дней. В полной транспортной изоляции.

«За те 25 лет, что я живу в Сиэтле, столько снега не было ни разу, – говорит Нелли Ткач. – Но к городским властям у меня нет претензий. О непогоде предупредили заранее, большие дороги чистили исправно, несмотря на маленькое количество снеготехники, а обесточенные электросети более-менее быстро приводили в порядок».

«Нынешние власти учатся на ошибках предшественников! – считает Кэтерин Смит — Десять лет назад здесь тоже была снежная буря. Поменьше, но ощутимая. Тогдашний мэр, по мнению горожан, с уборкой не справился и на ближайших же выборах потерял свое кресло. В этом году чиновники действуют куда решительнее! Солью улицы стали засыпать, как только пошел первый снег. Хотя до этого соли старательно избегали: она ведь вредит экологии и попадет в наши чистые реки и озера вместе с остальными химикатами с дорог. Теперь власти решили, что люди важнее лосося. 

Оценили ли это сами люди — покажут очередные выборы».

Когда начался нынешний снегопад, тот самый бывший мэр Грег Никельс, как и прочие горожане, опубликовал в своем Инстаграме фотографии изящно падающих снежинок. И лаконично подписал: «Снег в городе очень даже красив. Если только ты не руководитель этого города».

Юлия Жаворонкова,

Санкт-Петербург – Сиэтл

 

 

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