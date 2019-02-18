В Петербурге один за другим эвакуируют гипермаркеты «О’Кей». Письмо могло поступить на почту центрального офиса

Петербургские гипермаркеты «О’Кей» эвакуированы в связи с получением анонимного письма с угрозами взрыва. После полудня 18 февраля магазины стали закрываться один за другим.

Так, шопинг прервался в гипермаркетах на Богатырском проспекте, Яхтенной улице, Выборгском шоссе, Партизана Германа и даже в Колпино. Всего, по последним данным, эвакуированы более десятка точек. Как рассказали «Фонтанке» в одном из гипермаркетов, сообщение поступило на адрес центрального офиса без указания конкретного магазина. В службе поддержки сети «О’Кей» такой информации нет.

Напомним, в понедельник в Северной столице эвакуации также подверглись шесть торговых комплексов и бизнес-центр. «Письма счастья» получили не только коммерческие структуры, но и социальные. На прогулку отправили учащихся более 20 школ. За волной «минирований» можно следить в трансляции «Фонтанки».