Похититель картины Куинджи рассказал, почему решил выкрасть «Ай-Петри»

Крымский предприниматель Денис Чуприков рассказал 18 февраля на заседании суда, почему он решил похитить картину Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом пишет РБК.

Чуприков заявил, что хотел таким образом привлечь к себе внимание.

«Хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил», — подчеркнул предприниматель.

Он уточнил, что признает вину и раскаивается в содеянном. Напомним, почти сразу после задержания Чуприков дал интервью, в котором рассказал, что похищением картины он хотел добиться встречи с Владимиром Путиным.