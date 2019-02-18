Происшествия
Похититель картины Куинджи рассказал, почему решил выкрасть «Ай-Петри»
Крымский предприниматель Денис Чуприков рассказал 18 февраля на заседании суда, почему он решил похитить картину Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом пишет РБК.
Чуприков заявил, что хотел таким образом привлечь к себе внимание.
«Хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил», — подчеркнул предприниматель.
Он уточнил, что признает вину и раскаивается в содеянном. Напомним, почти сразу после задержания Чуприков дал интервью, в котором рассказал, что похищением картины он хотел добиться встречи с Владимиром Путиным.
Справка:
Картину «Ай-Петри. Крым» предприниматель из Феодосии Денис Чуприков похитил прямо на глазах у посетителей Третьяковской галереи. Полотно нашли 28 января, подозреваемый задержан, он спрятал украденное на стройке в Одинцовском районе Подмосковья. Полиция начала искать пропавшее не сразу — изначально правоохранители шли по следам исчезнувшей из гардероба шубы. Кража стала поводом для многочисленных шуток. Например, Максим Леонидов посвятил происшествию романс, где есть слова: «Никасу Сафронову обидно».