Как помощник Витселя бросил всё и уехал в Африку тренировать детей

Житель Петербурга Иосиф Тимченко, который 3 года работал помощником Акселя Витселя, бросил все и уехал с семьей в Замбию тренировать детей футболу. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как полностью изменить свою жизнь на год, отличается ли Африка от Новгородской области и сколько стоит год жизни в Лусаке.

фото предоставлено Иосифом Тимченко

- Я обсуждал твой сюжет «бросил все в Петербурге и поехал тренировать футболу детей в Африке» с коллегами на «Фонтанке», и у всех примерно один и тот же вопрос: зачем?

– Громко звучит — тренировать. Скорее, я решил привезти футбол в ту часть Африки, в которой его не было. Мы приехали с семьей — жена и трое детей (8 лет, 4 года и 7 месяцев). Мы приехали к нашим друзьям из Петербурга, которые занимаются тут проектом общеобразовательной школы. В ней учится 40 детей. Школа в трущобах. Вокруг школы — сотни детей, у которых нет ни единой возможности прикоснуться ни к образованию, ни к чему. У них нет детства. Когда мне показали фотографии этих детей в России, я подумал: может быть, футбол? Дети тут лепят мячики из полиэтиленовых пакетов, тряпочек и играют ими. Я подумал, что могу привезти мячи и организовать круглогодичный футбольный лагерь, чтобы охватить как можно больше детей, у которых иначе не будет возможности попинать нормальные мячики.

- В каком городе ты находишься?

– Город называется Лусака, это столица.

- А вот эти ребята, которые занимаются общеобразовательной школой, – они тоже петербуржцы?

– Девушка — да. Она вышла замуж за Эммануила: он сам из Замбии, учился в ИНЖЭКОНе и ФИНЭКе, свободно говорит по-русски. Экономическое образование высоко котируется здесь, но он предпочел карьере этот школьный проект в тех кварталах, в которых он вырос.

Фото: фото предоставлено Иосифом Тимченко

- Ваше решение со стороны хочется назвать смелым. Ты продал машину, в режиме краудфандинга собрал больше 100 тысяч рублей. Но в целом это серьезное решение.

– Ну да. Серьезное. Все меряют мерками: я бы так поступил или я бы так не поступил. Или поступил бы, но без детей. Мы с женой решили, что мы сможем это сделать. Машину не жалко. Мы еще провели гаражные распродажи, на которых продали практически все, что у нас было в Санкт-Петербурге: у нас осталась голая квартира. Для нас такое обнуление, год, когда мы можем пожить, принося пользу другим людям. Я разговаривал об этом проекте с некоторыми ребятами, которые играли в ФК «Зенит», и нашел отклик, когда мы упомянули духовный баланс. Я не знаю, каким языком это описать: духовный баланс, карма… Когда ты что-то отдаешь и потом получаешь. И если ты что-то получаешь, то нужно отдать. Для нас это такой момент жизни: мы отдаем и не чувствуем, что мы в каких-то рамках, что мы куда-то загнаны. Наоборот: рамки раздвинулись.

- Как долго вы с женой приходили к консенсусу?

– Идея зародилась год назад.

- Быстро.

– Жена была беременна. После родов она уехала к родителям, в Воронеж. В это время так получилось, что у меня все вопросы решились с работой и я получил поддержку от друзей. Кто-то обещал помочь сделать сайт, кто-то — с информационной поддержкой, кто-то — с билетами. Я сказал жене: смотри, как все складывается. Нужно принимать решение. Последний момент: как донести информацию до моей тещи.

- У меня этот вопрос на бумажку специально был выписан.

– С тещей у нас языковой барьер: мы друг друга не понимаем. Как это обычно бывает, как в анекдотах. Но когда мы им сказали, они сильно обрадовались и поддержали. В этот момент мы поняли, что договорились, жмем друг другу руки и едем. Правда, потом оказалось, что родители жены думали, что эта поездка нам спонсируется и мы заработаем много денег.

- Когда ты говоришь, что все решилось с работой, что ты имеешь в виду? Ты перестал возить Витселя?

– Я работал с Акселем, потом — с Юрой (Лодыгиным. — Прим. ред.). Был вариант продолжать: Кришито порывался забрать меня к себе. Но все это шло по инерции к логическому завершению. Когда из диалогов стало понятно, что Юра рано или поздно уйдет (амбиции звали в Европу), я понял, что можно ехать в Замбию.

- А как ты стал водителем футболистов «Зенита»?

– Это отдельная история. Я работал водителем администрации президента Дмитрия Медведева в Петербурге. Правда, всего 3 дня. Я возил человека, чью фамилию я так и не узнал. Но звучит в резюме хорошо: я ж там не три дня указал, а год. А потом я возил премьер-министров азиатских стран в Казани, две недели. Но уже на следующий год, так что получалось, что у меня 2 года стажа, а не 3 дня и 2 недели. Мое резюме попало на стол известному бизнесмену Санкт-Петербурга Вячеславу Малафееву, который искал очень элитный персонал. Он сказал, что я слишком молодой и слишком припанкованный, но познакомил с Витселем. Мы познакомились, я был в роли водителя на протяжении 2 месяцев, а в сумме проработал вместе 3 года. Мы до сих пор называем друг друга «бро», мы дружим, я был у него на свадьбе, летал несколько раз в гости. Моя работа на английском называется butler, дворецкий при королевском дворе. Человек, который рассказывает, когда тренировка, что на завтрак, нужно ли надеть форму с логотипом «Газпрома» или можно без, когда фотосессия, все такое. Он не заботился ни о чем, только ехал. Все это время я продолжал работать и как водитель.

- Ты же болельщик? Я помню, что ты звонил в эфир радио «Зенит».

– Я в Петербурге 10 лет жил, звонил, действительно.

- А сам ты откуда?

– «Луч -Энергия» моя команда родная (футбольный клуб из Владивостока. — Прим. ред.).

Фото: фото предоставлено Иосифом Тимченко

- Так ты полмира уже объехал. Ты считал бюджет вашего годичного пребывания в Замбии?

– Да. Планируемый бюджет был 2,8 миллиона рублей. 800 тысяч – футбольная школа (мячики, инвентарь, переправка, оборудование). 800 тысяч — машина. Остальное на жизнь: оплата школы, аренда квартиры, бензин по 108 рублей за литр. Но мы во всем сильно ужались.

- Ты работаешь сейчас?

– Нет.

- Ты накопил эти миллионы?

– Четверть.

- А что ты будешь делать, когда они закончатся?

– Будем смотреть. Живем на минималках. Ну не в трущобах, готовим не на углях, есть жилье и электричество и даже Интернет. Бюджет можно еще сильнее сокращать. Футбольный магазин на Литейном очень сильно помог подобрать правильно инвентарь, и бюджет тоже существенно сократился.

- А что за инвентарь ты отвез?

– 249 килограммов всего, это объемный вес, фактический — около 200. Я купил мячики, 4-5 размер, маленькие взял из дома, штук 20. Сетки футбольные, манишки, фишки, желтые и красные карточки, свисток. По футбольным секциям Приморского района Петербурга, где занимался мой сын, мы собрали очень много детской футбольной обуви. Тут ее нет вообще. Мы нашли отклик у родителей, дети повырастали. Мы пар 100 собрали. Плюс учебные материалы — как заниматься футболом с детьми.

- Груз дошел?

– Срок доставки груза был 6-7 дней, я давно должен был его получить. Через 2 дня нам сказали, что груз задержался в Йоханнесбурге. Потребовалось подтверждение, что это мой груз, я по телефону подтвердил. Потом говорят: нужно по электронной почте. Я почувствовал, что начинается ерунда. Я отправил письмо, и на меня тут же вышла компания из Лусаки, которая представилась официальным посредником по растаможке груза. Потребовали несколько справок, каждая из которых стоит сотни долларов и усложняет мне жизнь с точки зрения визы. Плюс выставили счет за растаможку в 800 долларов. А ни в одной стране мира платы за растаможку личных вещей нет. В итоге этой проблемой начал заниматься мой агент, который отправлял контейнер. Оказалось, что компания-перевозчик продала нам услугу по перевозке, которую не могла осуществить. Я, пока ждал, психанул и пошел купил 2 футбольных мяча и сделал футбольное поле.

- У тебя есть план организации игрового и тренировочного процесса, так?

– Есть. Но он сильно привязан к количеству человек, которые будут играть. Я приехал ради детей, а тут такие дяденьки, грузчики и водители, выстраиваются и говорят: ты должен сделать из нас футбольную команду. Поэтому мне сейчас нужно местных ребят отсеять.

- Дети-то готовы? Они в курсе твоих планов?

– Да. Я иногда выхожу погулять по трущобам. Дети сейчас на строительных площадках собираются, я прихожу туда с мячом, и сразу несколько десятков мальчишек собираются.

- Как ты планируешь систематизировать процесс занятий?

– Почти все замбийские дети говорят по-английски. Я планирую по две тренировки в полтора часа, утром и вечером, очень мешает солнце. 10 групп по 20 человек, у каждой группы по 2 занятия в неделю. Возраст разный. В программе ОФП и работа с мячом. Тут вообще нет возрастных соревнований: чемпионата Лусаки U-14 нет. Моя мечта сформировать команду и выставить ее на городской турнир.

- Твой глобальный план — сделать команду своего имени?

– Такая формулировка меня смущает. Мне было бы приятно, если бы моя работа привела к созданию футбольного клуба. Вот есть австралийский «Эвертон», который создал английский моряк, заплывший в Австралию. Мы назвали свой футбольный клуб «Восход», у нас есть сайт https://fcvoskhod.com/. Если из этого лагеря вырастет команда, если через год я уеду и появятся люди, которые подхватят этот процесс, то будет очень здорово.

- Ты по трущобам ходишь — безопасно? Ты белый.

– Да, я белый. Вопрос с безопасностью не стоит. Замбия — спокойная страна. Просто тут большая пропасть между бедными и богатыми. Нету среднего класса. Я, наверное, единственный, кто между. Мы гуляем с детьми, все нормально, иногда местные смеются, но стоит начать общаться с детьми, которые тут в каждой канавке, то все меняется. Но это тут, в трущобах. В городе же белый — бездонный кошелек.

- Как вы добирались до Лусаки?

– Сначала через Аддис-Абебу (Эфиопия) мы полетели в Момбасу, в Кению, в отель на берегу индийского океана, чтобы отдохнуть после непростого года. Прилетели туда в начале января. Потом местными авиалиниями: Момбаса – Найроби, Найроби – Лусака. В Найроби нас не пустили на самолет перед самой посадкой. Как нам потом объяснили, потому что мы белые. Мы 15 часов просидели в аэропорту и были злые на всю Африку. Но потом все прошло нормально.

- Как ты делал поле?

– Сейчас сезон дождей, земля скоро превратится в такой суглинок. Тут растет очень острая трава — в шортах ходить нельзя. Пока земля мягкая и позволяет выкорчевывать траву. Я пришел и начал сам вырывать траву. Руки все в крови. Местные фермеры ходили и удивлялись: белый работает в их полях. Поле сделал 42 на 26 метров. Пока ждал груза, я покупал местным ребятам, будущим футболистам, живую курицу и шиму: шима — это каша из кукурузной муки. Меньше 10 долларов в день.

- А зачем живая курица?

– Чтоб поели. Тут едят или червяков, или яйца, или курицу. Это главный источник протеинов.

- Африка предполагает экзотику, особенно этот регион: Занзибар, Бармалей, Замбези Хлебникова. Что вы видели?

– Слушай, эта Африка ничем не отличается от Новгородской области. Просто русская деревня. У нашего дома растет 2 пальмы, это единственное отличие.

- Зеленая мамба не проползала? Львы не ходят по улицам?

– Нет, конечно. У нас во дворике бегают ящерицы и саламандры, и это значит, что змей нет. В марте мы поедем на водопад Виктория, вот там будут львы и зебры.

- Вы вернетесь в Петербург? Или останетесь в Замбии послами футбола?

– Мы запланировали поездку на год. Виза на год. Дети пока не выпадают из образовательного процесса, это важно. Но дочка должна будет идти через год в первый класс, поэтому надо будет вернуться. Посмотрим, что будет с командой, лагерем и будет решать. Зависит от поддержки местных. К примеру, Чисамба Лунгу вернулся, он сейчас живет в 2 кварталах от нас, играет в свои 36 лет (футболист сборной Замбии, 7 лет выступал за «Урал». – Прим. ред.). Я достал телефон Эванса Кангва (футболист тульского «Арсенала»). В общем, есть игроки, которые ждут, когда в моем Инстаграме начнут появляться футбольные картинки, а не просто карточки о том, как мы кормим детей.

Беседовал Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»