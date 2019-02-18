«Многие позавидовали бы вашим дорогам». Этап Кубка мира по ралли-рейдам в Карелии выиграл финн Лауронен, россиянин Васильев пришёл вторым
В Карелии на минувших выходных прошла единственная в России снежно-ледовая баха – первый этап Кубка мира и первый этап чемпионата России по ралли-рейдам.
В гонке под названием «Россия – Северный Лес 2019» победителями стала пара автогонщиков из Финляндии – Тапио и Тони Лауронен на Mitsubishi Pajero, сообщили организаторы. Владимир Васильев и Константин Жильцов (российский экипаж) на MINI One заняли второе место в этапе Кубка мира и стали чемпионами России.
Горячей была борьба и за третье место — чешско-словацкий экипаж Мирослава Заплетала в ходе заезда вылетел с трассы и застрял в сугробе, уступив литовцу Бенедиктасу Ванагасу.
«Зимняя гонка – это единственная баха в своем роде, в рейдах такого больше нет. Надеемся, что гонка будет развиваться. Хотелось бы провести гонку сразу в двух регионах. Скорее всего, трассу мы оставим здесь, а вот пролог и торжественное открытие перенесем поближе к Санкт-Петербургу», – сказал Владимир Васильев.
Дебютант из Литвы Бенедиктас Ванагас, занявший третье место, оценил карельские дороги.
«Я первый раз приехал на эту гонку. Сам из классического ралли и много где ездил. Сейчас в Швеции проходит чемпионат мира по ралли, и я уверен, что многие позавидовали бы вашим дорогам. Нужно быть очень храбрым, чтобы ехать быстро. Было интересно и было технично. Думаю, в следующем году я снова буду здесь», – прокомментировал Ванагас.
Справка:
Баха «Россия – Северный Лес 2019» открыла спортивный сезон 2019 года. Второй этап Кубка мира по бахам 2019 года состоится в Дубае с 7 по 9 марта 2019 года. Участники российского чемпионата в следующий раз встретятся в Астрахани, где с 24 по 27 апреля состоится ралли-рейд «Золото Кагана».
Баха – официально признанная разновидность ралли-рейда, определяемая Международной Федерацией Автоспорта (FIA) как «соревнования, проходящие по пересеченной местности (бездорожью) и дорогам общего пользования. Стандартная продолжительность бахи – от одного до трех дней, с протяженностью спецучастков не менее 500км и не более 1200км».
Из всех видов ралли-рейдов бахи получили наиболее широкое распространение в России.
Слово Баха произошло от испанского - baja. Баха - это местность в южной части полуострова Калифорния (граничащая с Мексикой), где был проведен первый короткий ралли-рейд, откуда и произошло название этой гонки (с сайта «Русская баха»).
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