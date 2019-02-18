Новость в картинке: как изменились цены на автомобили в России за месяц

За последний месяц – с 16 января по 15 февраля 2019 года – цены на автомобили в России изменили 36 официально представленных на нашем рынке марок. Причем как повысили, так и снизили.

Как сообщает 18 февраля аналитическое агентство «Автостат», большинство автомобильных марок отреагировали на рост ставки НДС до 20%, произошедший после Нового года, и подняли цены на все свои модели. Так поступили как массовые автопроизводители, например Datsun, Hyundai или Skoda, так и премиальные бренды, вроде Porsche.

Шесть марок при удорожании большей части модельного ряда все же снизили цены на отдельные модели или комплектации. Это европейские Audi и Fiat, китайская Chery и японские Infiniti, Isuzu и Nissan. А китайский Changan единственный снизил стоимость всех комплектаций своего кроссовера CS 35.