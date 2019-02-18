Шесть торговых комплексов и бизнес-центр прервали работу в понедельник. Эвакуации добрались до Купчино и Ленобласти

Утренние эвакуации в Петербурге затронули не только учебные заведения, но и торговые и бизнес-центры. В этом случае «минёры» не стали действовать выборочно, а рассылали послания по разным районам города.

Как сообщали в соцсетях, к полудню 18 февраля не смогли совершить покупки в торговом комплексе «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе, «Озерки» и «Гранд Каньоне» на проспекте Энгельса. Приостановили работу также ТЦ «Румба» рядом с метро «Кировский завод» и «РИО» на улице Фучика.

В начале одиннадцатого утра сообщили об эвакуации «Меги Дыбенко». Рядом с опустевшим торговым комплексом в Ленобласти быстро собралась пробка, но, как отмечают очевидцы, кинологи уже уходят из ТРЦ, и он, вероятнее всего, в ближайшее время будет открыт для покупателей.

Возобновил работу и Kellermann Center на 10-й Красноармейской. В бизнес-центре «Фонтанке» напомнили, что уже дважды за неделю вынужденно отправлялись на экстренную прогулку. В этот раз воздухом дышали около часа, сотрудники экстренных служб ничего опасного не нашли.

О том, что сейчас происходит в различных городских организациях города, вы можете прочитать в трансляции «Фонтанки».