Эвакуированные с утра петербургские организации возвращаются к работе

Утренние эвакуации, объявленные 18 февраля, постепенно заканчиваются, люди возвращаются на рабочие места.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУП «Пассажиравтотранс», специалисты предприятия вернулись в здание на Полюстровском проспекте, ничего опасного полиция не нашла. То же самое – в «Экспофоруме» на Петербургском шоссе. Осмотр здания завершился и в городской больнице №2 в Учебном переулке.

В Техническом колледже управления и коммерции «Фонтанке» рассказали, что у них также закончилась эвакуация, но студенты, тем не менее, пока находятся на другой площадке.

Напомним, череда «минирований» продолжилась в Петербурге утром 18 февраля. Эвакуация проходит более чем в двух десятках школ, в вузах. Полный список учреждений, получивших тревожные письма, можно найти в трансляции «Фонтанки».