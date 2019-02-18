ГК «Ленстройтрест» – победитель первой Премии «Серебряный лучник» Северо-Запад

ЗАО «Ленстройтрест»

В Санкт-Петербурге названы лауреаты Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» Северо-Запад. Корпоративная философия ЖИВИ девелопера «Ленстройтрест» одержала победу в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа».

В этом году на соискание премии было подано более 120 проектов, из которых 22 получили высокие баллы в заочном этапе голосования, и были допущены к публичной защите перед экспертным Жюри и профессиональным сообществом Северо-Запада России. Претенденты на победу в пяти номинациях презентовали свои проекты и отвечали на вопросы жюри 15 февраля в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге.

«Мы считаем, что принципы ведения бизнеса будут приняты сотрудниками только в том случае, если их жизнь в компании организована по тем же правилам. Корпоративная философия ЖИВИ – это прежде всего уважение к праву человека жить так, как он хочет. Мы уверены, что людям нужны красота, сервис, достойное окружение, качественно новый уровень жизни. В рамках деятельности компании многое можно сделать не столько деньгами, сколько организационными усилиями и творческим подходом. Нам удалось совместить идеологию бизнеса и принципы жизни в компании именно потому, что подход к работе с клиентами и сотрудниками одинаков. Информирование, уважение, терпение и доброжелательность, забота и предоставление возможностей – наши главные правила», – говорит Наталья Лучина, заместитель генерального директора ГК «Ленстройтрест».

Национальная премия «Серебряный лучник» была учреждена в 1997 году, а в 2018 году ее организаторы впервые запустили этап конкурса в Северо-Западном федеральном округе. Номинации премии: «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность», «Корпоративные коммуникации», «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа», «Развитие и продвижение территорий», «Digital коммуникации».

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