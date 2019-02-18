Волна эвакуаций докатилась до петербургских вузов. На улицах мёрзнут студенты ГУАП и СЗГМУ им. Мечникова

Эвакуация в Петербурге перекинулась со школ на вузы. К полудню 18 февраля стало известно о временном прекращении занятий на факультете ГУАП и в медуниверситете им. Мечникова.

ГУАП эвакуируется на Московском проспекте, 149. Там расположен факультет среднего профессионального образования университета аэрокосмического приборостроения. Что касается будущих и настоящих медиков, то они мёрзнут на улице Кирочной.

К 12:30 в понедельник в Петербурге эвакуированы уже более 20 школ. Помимо этого, тревожное письмо прервало работу Библиотеки им. Паустовского на улице Варшавской.