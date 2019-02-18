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«Были задеты машины чьи-то, был наезд на сотрудника ГИБДД»: в погоне за нарушителем в Петербурге пришлось стрелять

«Были задеты машины чьи-то, был наезд на сотрудника ГИБДД»: в погоне за нарушителем в Петербурге пришлось стрелять

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Нарушителя ПДД, побившего несколько машин, задерживали в Московском районе Санкт-Петербурга со стрельбой. По данным полиции, обошлось без пострадавших.

Как сообщает ГУ МВД по городу и области, 18 февраля около 5 часов утра сотрудники ДПС заметили на Лиговском проспекте «Форд Фокус», водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и повредил несколько автомобилей. Ему дали сигнал остановиться, но тот только увеличил скорость.

Действия водителя создавали угрозу здоровью и жизни других участников движения. Инспекторы ДПС организовали погоню, информация была передана всем патрульным нарядам. Задержать его удалось сотрудникам ДПС Московского района – чтобы остановить «Фокус», они применили табельное оружие. Никто не пострадал.

Нарушителем оказался 29-летний гражданин, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлено около 30 протоколов: 19 – по статье 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), три – по статье 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке транспортного средства), а также протоколы по статье 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и статье 12.27 (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

«Были задеты машины чьи-то, был наезд на сотрудника ГИБДД»: в погоне за нарушителем в Петербурге пришлось стрелять

Очевидцы рассказывали о погоне в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, нарушитель сбил полицейского, однако официального подтверждения этой информации нет.

«Поймали пьяного водителя, – пишет в группе Александр. – Погоня была долгой, были задеты машины чьи-то, был наезд на сотрудника ГИБДД. Когда он чуть не зацепил меня, то и я за ним устроил погоню. Упускал, конечно, так как штрафы никто бы не оплатил. Но у парка Победы поймали. Погоня началась от Лиговского проспекта и продолжалась по Московскому, близлежащие улицы, КАД и опять Московский».

«По проспекту Юрия Гагарина в 5:30 пролетали», – отмечает Николай. «Мимо меня летел он, машин восемь за ним гнались», – добавляет Артём. «Я утром, в 6:00, видел вот такую картину. <..> Угол Московского проспекта и Кузнецовской улицы, стояли десять машин ДПС. Когда мимо ехал, водитель «Форда» спокойно стоял и разговаривал по телефону», – пишет Эмин.

На фотографиях в группе видно, что лопнула резина: видимо, стрельба велась по колёсам.

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