10 тысяч петербуржцев по "политическим" мотивам не платят за коммуналку. Кто они, и что им за это будет?

В городе множатся суды поставщиков коммунальных услуг с должниками, объясняющими неоплату "идеологическими" мотивами. Число адептов "Союза ССР" в Петербурге, пославших ресурсников к Путину, давно перевалило за тысячу.

Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

О существовании некоего профсоюза «Союз ССР», члены которого отказываются оплачивать выставленные счета за свет, газ, ЖКХ, отправители квитанций узнали в январе 2018 года. Тревогу забили поставщики ресурсов (причем из нескольких регионов): они начали получать письма от должников, которые сообщали, что оплаты от них ждать – напрасный труд. "Фонтанка" узнала, что представляет из себя необычное движение с радикально отличающимися от общепринятых представлениями о российских реалиях.

Оказывается, Петербург войдет в историю и как родина этого движения. В СМИ уже были сообщения про активистов профсоюза "Союза ССР" в Сибири, на Дальнем Востоке, Камчатке, на Урале, Приамурье, в Астрахани, Калининграде, Апатитах и Нижнем Новгороде, – по подсчетам создателя, петербуржца Сергея Демкина – порядка 20 тысяч сторонников по всей стране. Его адепты убеждены в том, многое из которого может показаться бредом: например, "принятая в 1993 году Конституция РФ не является действующей".

Их параллельная реальность начинается в офисе на площади Восстания, на пятом этаже в офис-центре гостиницы «Октябрьская». В небольшом помещении, где пахнет затхлостью, работает пяток сотрудников: отвечают на звонки и принимают новых членов. К секретарю профсоюза – очередь. Лекарством от томительного ожидания приема стала беседа между секретарем (боевого настроя дамой лет 35-ти) и новоявленным членом организации, пенсионеркой 82 лет.

В примитивном пересказе близко к тексту речь шла о следующем: "...королева Великобритании Елизавета II умерла в 2008 году... А она – наследница последнего русского императора Николая II. Правда, ее королевские отпрыски пока не могут претендовать на российский престол... Почему не могут — причины туманны... Но все изменится после 2023 года, когда неясность рассеется, и истинный владелец... заявит свои права на неприкаянную ныне территорию, ведь такой страны – Российская Федерация – нет". Судя по контексту, в тот же счастливый миг число участников «Союза ССР» превысит 100 тысяч человек, и вся власть окажется в руках пролетариев.

Корреспондент «Фонтанки» слушал все это, ждал своей очереди и предвкушал. Но не повезло. Ему секретарь не стала рассказывать столь своеобразную тракторку истории.

– Объясните, пожалуйста, почему Российской Федерации не существует, а за окном – Советский союз? – журналист попытался зайти с другой стороны.

– А это разве не очевидно? – отрезала от любопытного представитель «Союза ССР».

Все дальнейшие вопросы женщина игнорировала, дав понять, что кандидат слишком незрелый, а потому к серьезной дискуссии не готов. Неловкие потуги познать сокровенное разжалобили присутствовавших членов профсоюза.

– Вы, судя по вопросам, невнимательно смотрели ролики на YouTube. Я вчера на них наткнулся, в итоге зацепило так, что просидел 12 часов, – и вот я здесь. Там все очень понятно объясняется, посмотрите, – посоветовал мужчина лет 40.

Более подробной была 82-летняя член профсоюза, она-то все и объяснила. Тезисно: демаркации границ после развала СССР не было, Российской Федерации в правовом поле не существует, а общество держат в неведении. «Только вы родным и близким ничего не говорите. Я один раз пыталась, но они не поверили, и мы только поругались. Не знаю, как объяснить им, что их обманули, и они попросту под влиянием российской пропаганды», – совершенно серьезно сказала женщина.

Журналист смалодушничал и сбежал, оставив за спиной еще одного кандидата, мужчину лет 30-ти.

История идеи

«Союз ССР» создал 46-летний петербуржец Сергей Демкин. В январе 2017-го она уведомил об этом Минюст, но официально регистрировать не стал. Закон позволяет такое для профсоюзов, организация в таком случае не имеет статуса юридического лица, но считается общественным объединением. Как объяснил «Фонтанке» лидер движения, регистрация делает профсоюз уязвимым и дает властям шанс надавить. Сколько членов уже встало под его крыло, он сообщить отказался.

«Нас немеряно, более 170 отделений – от Камчатки и Находки до Калининграда», – уверен Демкин.

По данным «Фонтанки», списки участников существуют, и, согласно им, петербургское отделение насчитывает под 10 тысяч человек, в масштабе страны называются цифры от 15 до 20 тысяч. Вступительный взнос новоявленного составляет 1000 рублей, а ежемесячный членский — 200 рублей.

Однако председатель «Союза ССР» утверждает, что денег профсоюз ему не принес – все съедает организация работы. Пеняет и на нерадивых сторонников, которые перестают платить членские взносы, получив профсоюзный билет.

Данные о проникновении идеологии этого профсоюза в массы подтверждаются и информацией из соцсетей «Союза ССР». Самая большая группа в ВК – петербургская, в ней состоит 16 тысяч человек. При этом количество просмотров у постов в разы ниже и варьируется в диапазоне от 2 до 6 тысяч. В сотне региональных групп участников – десятки, максимум сотни Демкин малочисленность объясняет тем, что в его рядах много пенсионеров, а они интернетом не пользуются.

«Мы никого не приглашаем, никого не вовлекаем. Мы лишь рассказываем о том, что мы делаем. Люди увидят все и сами придут», – уверен основатель.

На YouTube статистика «Союза ССР» выглядит солиднее. Подписчиков у основного канала 17 тысяч, но видео смотрят активнее. У самого популярного – 85 тысяч просмотров, в среднем счетчик показывает отметку в 10 тысяч. Ролики в основном посвящены идеологическим толкованиям, новостям из жизни профсоюза, а также теме ЖКХ.

Далее – цитаты: «Помимо профсоюзного билета, не поленитесь и распечатайте положение №21. Оно будет гарантировать то, что вы являетесь человеком. Потому что есть официальная организация, которая признала вас в этом статусе. Более того, положение напечатано в официальной прессе и оно вступило в силу. Теперь вы – человек. И у вас есть свободы и ваше право дышать, ходить, передвигаться. Прав человека очень много. Откройте декларацию прав человека, там все написано», – сообщают в одном сотен случайно выбранных роликов на официальном канале «Союза ССР» Демкин и еще один член профсоюза. Еще в одном – про то, что РФ и её граждан не существует, потому что юридически не состоялось распада СССР и выхода РСФСР. В других обсуждают найденные противоречия все же российских законов, а в третьих – о том, что вся современная система ЖКХ – это одна большая афера.

«Российская Федерация является стороной, продолжателем СССР. Не страной, а стороной. Как я это пониманию: третья сторона, то есть, образно говоря, управляющая компания, которая действует до момента восстановления органов исполнительной власти... Тогда они [органы государственной власти] должны действовать по законам СССР. Возможно, я ошибаюсь, я этого не исключаю, но мы делали запросы. Пришел ответ с Госархива, что Конституции РФ у них нет. Есть только проект документа на 39 листах, никем не подписанный. Почему в судах не признают отсылки к Конституции? Потому что проект не является законом. Тогда, получается, действует другая Конституция. Просто мы в заблуждении живем, которое, может быть, нам навязали», – осторожно объяснял позицию Демкин в беседе с корреспондентом «Фонтанки».

Такой подход к праву профессиональных юристов расстраивает. Как объяснила «Фонтанке» юрист «Команды 29» Анастасия Бочеренок, юридически распад СССР подтверждается подписанием РСФСР (после переименования – Российской Федерацией), республикой Беларусь и Украиной соглашения о создании СНГ. И хоть Конституцию СССР 1977 года так и не признали утратившей силу, она не действует, – поскольку СССР как субъект правоотношений прекратил существовать.

«В 2004 году Конституционный суд вынес постановление, согласно которому в отношении актов одинаковой юридической силы действует правило: «последующий закон отменяет предыдущий» (даже если отсутствует специальное предписание об отмене ранее принятого закона). Вне зависимости от того, признает ли человек РФ как приемника СССР, – если он находится в российском правовом поле, то и российские законы будут действовать. Нарушив закон, он может понести ответственность», – говорит Анастасия Бочеренок.

В соответствии со своей логикой Демкин утверждает, что поддерживает Владимира Путина. Он убежден, что лидер РФ регулярно посылает обществу сигналы о необходимости объединения, в том числе и жесткими инициативами, – в надежде на пробуждение общества. По его словам, президент может быть ограничен в возможности обнародования реального положения дел, а единственная возможность что-то изменить – закрутить гайки так, чтобы простые граждане начали менять все сами. На вопрос о том, осознает ли он, что его теории выглядят либо как бред, либо как мошенничество, он ответил, что все прекрасно понимает, но не видит иного способа бороться за права граждан.

Выбор кошельком

Существование сообщества адептов Советского Союза могло бы просто вызвать улыбку, но ресурсоснабжающим организациям уже не до смеха. Одна из идеологем «Союза ССР» – в отказе от оплаты коммунальных услуг. Юридически они видят схему следующим образом: в конце 2017 года в газете «Хочу в СССР» от имени профсоюза был размещен "публичный договор с гарантом Конституции РФ", согласно которому Федерация бесплатно должна поставлять ресурсы членам профсоюза. А так как никто не оспорил в суде этот договор, то он, мол, является действующим, – рассуждают члены профсоюза. Поэтому все квитанции на оплату ЖКХ они отправляют президенту РФ.

Как сообщили «Фонтанке» в «Петроэлектросбыте», только к ним на сегодняшний день поступило более 1000 писем с отказом платить и с отсылкой к президенту. На массовость явления обратили внимание в конце 2018 года. Сейчас бывают дни, когда приходит по 3-4 корреспонденции за раз. Уже есть судебные решения о принудительном взыскании долга за электроэнергию.

«Доводы, изложенные в многочисленных заявлениях членов так называемого профсоюза «Союз ССР», не имеют под собой правовой основы. Заявления о том, что граждане не должны платить за потребляемые ими коммунальные услуги, на самом деле юридически безграмотны. Любому юристу понятно, что ни о каком «публичном договоре» между гражданами и президентом РФ речи быть не может, а обязанность оплачивать используемые коммунальные услуги – свет, газ, воду, тепло – установлена федеральным законом, а именно Жилищным кодексом РФ (статьи 153,155)», – объясняют в «Петроэлектросбыте».

Около 20 писем ежемесячно поступает от членов профсоюза «Союз ССР» в петербургский ГУП ВЦКП – госпредприятии, которое печатает розовые квитанции. Там столкнулись с адептами СССР еще в январе 2018 года. Тогда под эгидой профсоюза в свет вышел ролик, где член профсоюза Светлана Родичева рассказывала, что на самом деле в квитанциях ВЦКП указаны американские реквизиты, и, оплачивая коммуналку, люди фактически спонсируют идеологического противника. Аргументировала она это тем, что проверила штрих-коды и номера лицевых счетов на одном интернет-сайте, где было указано, что все они принадлежат правительствам США и Канады. Видео набрало 500 тысяч просмотров, ГУП обратился в суд с требованием опровержения и выиграл его. В профсоюзе грозились забить зал сторонниками Родичевой, однако в суды ходили лишь представители ВЦКП. К слову, опровержения от неё так и не дождались, из профсоюза её исключили.

Обращения от членов профсоюза регулярно приходят и в «Газпром межрегионгаз», но не в тех масштабах, что в «Петроэлектросбыт». Это объясняется тем, что газовых абонентов в городе значительно меньше. На сегодняшний день у компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 150 должников-участников данного движения. Судебная практика тоже есть.

«Одним из недавних таких случаев стало судебное разбирательство в отношении депутата 5-го созыва МС МО «Южно-Приморский». Он как раз является активным сторонником профсоюза «Союз ССР». С марта 2017 года этот должник осознанно не оплачивал ежемесячные квитанции за газ. В связи с этим поставщик был вынужден пойти на крайние меры и привлечь должника к ответственности в судебном порядке», – рассказывают в «Газпром межрегионгазе». В результате публичный договор с президентом не помог: суд занял сторону компании и обязал выплатить долг в полном объеме. По информации «Фонтанки», речь идет о суде с Александром Лобановским, членом КПРФ (он оказался недоступен для комментариев).

Отказ от оплаты услуг ЖКХ чреват серьезными последствиями: суды все равно обяжут должника рассчитаться, вот только к тому моменту уже набегает, как правило, солидная сумма, – ее не каждому удастся погасить, плюс пени, расходы на адвокатов. Забрать единственное жилье должника в счет оплаты долга нельзя, – но вот продать его, переселить в более дешевое, а разницу оставить себе в счет погашения – можно, – предупреждают юристы ГУП "ВЦКП".

Как следует из видеозаписей в группе «Союза ССР», не так давно от электричества отключили самого Дёмкина. Но он уверен, что добьется возвращения света. Для этого разработана другая схема. Если же должника отключают, то «Союз ССР» заваливает обращениями правоохранительные органы с сообщениями "о геноциде и лишении доступа к жизнеобеспечивающим ресурсам".

Группы профсоюзных соцсетей постоянно публикуют призывы о помощи. Выглядит это как инструкция с просьбой позвонить в полицию и сообщить, что ресурсоснабжающие организации нарушают законы РФ. В пабликах периодически появляются сообщения, что массированная атака правоохранительных органов привела к победе. Но таких гораздо меньше, чем проигранных судов.

Взаимный интерес активность адептов СССР у правоохранительных органов не вызывает. Сергей Демкин рассказал, что его пару раз вызывали на беседу в центр «Э» и в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, но все ограничилось разговором.

Заведующий городским психиатрическим центром в Петербурге Алексей Демьяненко веру в существование СССР объясняет механизмом психологической защиты: людей настолько не устраивает российская действительность, что информация о происходящем в стране вытесняется конспирологической теорией. Фактически от их членства в профсоюзе реальность не изменяется, но какую-то деятельность они все же ведут. Подходящий пример – борьба Дон Кихота с ветряными мельницами. «Как быть родным и близким людей, оказавшихся в такой ситуации? Спорить и доказывать их неправоту – бессмысленно. Лучше выяснить, что конкретно не нравится человеку, и попытаться обговорить то, как изменить те вещи, которые им не нравятся сейчас», – рекомендует он.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»