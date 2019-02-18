Овечкин – четвертый игрок в истории НХЛ, забивший более 40 голов в 10 сезонах. Больше только у легендарного Гретцки

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпитлз» Александр Овечкин установил очередное достижение в своей карьере, забив 40-й гол в сезоне в игре с «Анахаймом» (2:5). Как сообщает официальный твиттер НХЛ, Овечкин достиг этой отметки в 10-й раз за карьеру и стал лишь четвертым игроком в истории лиги, кому это удавалось.

По количеству подобных сезонов он сравнялся с такими легендами как Марио Лемье и Марсель Дионн. Больше только у Уэйна Гретцки – 12. Гретцки считается лучшим игроком в истории НХЛ. Ему принадлежат большое количество различных рекордов, в том числе по голам (894), передачам (1963) и очкам (2857).

Ранее Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ, обойдя Сергея Федорова. Сейчас на счету Александра 647 голов.