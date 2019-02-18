Происшествия
Спасатели не нашли людей после обследования завалов в ИТМО
Обследование завалов исторического корпуса Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) полностью завершено в воскресенье. Об этом «Фонтанке» 18 февраля сообщили в МЧС по Петербургу.
Как уточнили в ведомстве, жертв в рухнувшем памятнике на улице Ломоносова на данный момент не нашли. В понедельник спасатели продолжают разбирать завалы и укреплять конструкции. Точные сроки окончания работ пока неясны. Устойчивости зданию добавляют порядка 60 подпорных стенок, которые установили в выходные.
В ИТМО рассказали, что ЧП в одном из корпусов радикально студенческую жизнь не изменило. Учебный процесс в университете не привязан к одной площадке, так что занятия с Ломоносова перенесли в другие корпуса.
Справка:
Обрушение кровли и деревянных перекрытий пяти этажей корпуса ИТМО произошло 16 февраля. Из здания были эвакуированы 86 студентов и преподавателей, пострадавших и погибших нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Судьбу искалеченного памятника архитектуры днём 17 февраля обсудили на заседании оперативного штаба. Одним из вариантов развития событий может быть снос здания.
Ранее стало известно, что реконструкцией занималось ООО «СПбПроектРеставрация». В рамках контракта были обследованы и признаны аварийными перекрытия 1-го и 2-го этажей. Подрядчик свою вину в интервью «Фонтанке» не признал.