Спасатели не нашли людей после обследования завалов в ИТМО

Обследование завалов исторического корпуса Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) полностью завершено в воскресенье. Об этом «Фонтанке» 18 февраля сообщили в МЧС по Петербургу.

Как уточнили в ведомстве, жертв в рухнувшем памятнике на улице Ломоносова на данный момент не нашли. В понедельник спасатели продолжают разбирать завалы и укреплять конструкции. Точные сроки окончания работ пока неясны. Устойчивости зданию добавляют порядка 60 подпорных стенок, которые установили в выходные.

В ИТМО рассказали, что ЧП в одном из корпусов радикально студенческую жизнь не изменило. Учебный процесс в университете не привязан к одной площадке, так что занятия с Ломоносова перенесли в другие корпуса.