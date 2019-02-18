В Финляндии строят «плавучие иглу» для сайменской нерпы. Сезон гнездования открыт

На озере Сайма в Финляндии начался период охраны гнездования нерпы, сообщает 18 февраля финское издание Yle. Всемирный фонд дикой природы WWF обратился к гражданам с просьбой не двигаться вблизи скал и островов, чтобы не пугать животных.

За последние несколько лет благодаря регулированию правил рыбалки в районах обитания вымирающего вида и работе волонтёров, которые сооружали насыпные гнёзда из снега, популяция сайменской нерпы выросла почти до 400 особей, началось расширение ареала обитания. Такой метод решили позаимствовать и в Петербурге, но непогода оставила балтийских нерп без домиков.

Нынешняя зима порадовала обильными осадками, поэтому в Финляндии в этом году от строительства искусственных гнёзд из снега решено было отказаться, однако учёные с оглядкой на предыдущие малоснежные зимы делают ставку на рукотворные плавучие гнёзда. В прошлом году в таком впервые родился белёк, и успешный эксперимент продолжился сейчас — специалисты спустили на воду несколько модификаций гнезда.

Saimaannorpan kelluvilla keinopesillä varaudutaan jäättömään tulevaisuuteen – "Pyrimme opettamaan emolle, että tässä olisi hyvä pesä" #norppa https://t.co/RlhYCSjT70 — KissAnne Anne Poppana (@AnneHirvonen1) 12 февраля 2019 г.

Как писало Yle, ученые вычислили, что решающим фактором для рождения белька в домике на воде послужило применение натуральных пластичных материалов. Например, в ходе тестирования будут проверять, одобрят ли нерпы камыш в качестве наполнителя для гнезд.

В Финляндии спасение нерп – дело национального масштаба. В прошлом году подсчётом бельков занимался даже сам президент страны Саули Ниинистё.