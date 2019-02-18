ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу второго фигуранта дела «Сети». Он пожаловался на пытки электрошокером

Европейский суд по правам человека в Страсбурге почти через пять месяцев зарегистрировал обращение Виктора Филинкова, внесенного в России в список террористов и экстремистов по делу о подготовке мятежа. Об этом 18 февраля рассказал глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Анархист Филинков обратился в ЕСПЧ еще в сентябре прошлого года, пожаловавшись на пытки и 29-часовое удержание без документального оформления. Он настаивал, что ему угрожали применением электрошокера по гениталиям, а также нахождением на морозе без одежды. По подсчетам фигуранта дела «Сети», силовики якобы нанесли ему около 80 ударов руками и электрошокером.

В ЕСПЧ уведомили Филинкова о том, что «приступят к рассмотрению жалобы, как только представится возможность».

В начале февраля суд в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу еще одного фигуранта дела «Сети» – Ильи Капустина, который в материалах проходит как свидетель. Заявление в суд было подано 12 ноября. Капустин утверждал, что его почти 40 раз ударили электрошокером. Однако в Следственном комитете отказали в возбуждении уголовного дела, мотивировав свое решение тем, что отметки могли появиться, например, и от укусов клопов. Фигурант дела «Сети» попробовал попросить политического убежища в Финляндии.