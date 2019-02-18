Помогите Полине победить лейкоз

Больше половины своей короткой жизни Полина провела в больницах – у девочки острый лимфобластный лейкоз. После лечения у неё произошёл рецидив, а после противорецидивной химиотерапии появилось множество побочных эффектов. Сейчас ей требуются дорогие лекарства. Также родители надеются на CAR-T-клеточную терапию, которая поможет избавиться от болезни. Но на всё это у семьи нет денег.

Благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» просит помочь в сборе средств.

Полина Тетерева, 1 год 4 месяца.

Острый лимфобластный лейкоз. Рецидив.

Требуются лекарства: «Дорипрекс» 45 флаконов и «Полимиксин» 30 флаконов. Общая стоимость 151 700 руб.

Также необходима CAR-T-клеточная терапия. Частичная стоимость 1 000 000 рублей.

Когда Полине было семь месяцев, родители обнаружили у неё на голове небольшую шишку и сразу обратились к врачу. Девочке сделали УЗИ и сообщили, что это обычная киста, которую можно удалить, когда ребёнку исполнится годик. Родители успокоились и собирались отправиться на всё лето с детьми (у Полины есть старший брат) к бабушке. Но за пару недель до отъезда шишка стала стремительно расти и краснеть.

«Мы обратились в больницу им. Раухфуса. После этого наша жизнь кардинально поменялась и разделилась на "до" и "после". У нас выявили острый лимфобластный лейкоз и госпитализировали в ДГБ № 1. Муж остался со старшим сыном, а я с Полиной в больнице на долгие месяцы», – вспоминает мама Полины Юлия.

Лечение шло по плану, но произошел рецидив. Полину направили в НИИ Р. М. Горбачевой. Однако медики не смогли вывести девочку в ремиссию. Сейчас малышка с мамой вновь находятся в ДГБ № 1. Полина прошла курс противорецидивной химиотерапии, но появилось множество побочных эффектов. Чтобы их минимизировать, девочке необходимо принимать дорогостоящие антибиотики.

Осложняется покупка лекарств тем, что семья собирает средства на лечение Полины за рубежом – девочке необходима трансплантация костного мозга, а также рекомендована CAR-T-клеточная терапия. Это новейший метод, который называют прорывом в лечении рака крови. CAR-T-адаптивная клеточная терапия, или терапия с помощью химерного антигенного рецептора уникальна тем, что препарат для лечения изготавливается из крови самого пациента. Этот метод уже применяется в некоторых зарубежных клиниках, в частности в Израиле. Но стоимость такого лечения космическая для обычной семьи – только на предоплату требуется порядка шести миллионов рублей.

В Благотворительном фонде «Здоровье и будущее детей», куда обратились родители Полины, решили помочь не только в приобретении необходимых в данный момент лекарств, но и постараться собрать часть требуемой суммы на CAR-T-терапию.

О том, как помочь Полине, можно узнать на сайте фонда – http://zbdfond.ru/polina-tetereva/.