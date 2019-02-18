«Лжеминёры» добрались и до столицы. СМИ сообщают об угрозах взрыва в школе, торговом центре и офисном здании

Сообщения об угрозе взрыва в нескольких московских учреждениях поступили по каналам экстренных служб. Об этом 18 февраля пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, около 11:00 неизвестные сообщили о минировании столичной школы 1228, ТЦ «Крон-парк» и офисного центра на улице Берзарина. Информация об эвакуации пока не поступала.

Напомним, Петербург «лжеминеры» одолевают уже третий день подряд. Утром 18 февраля волна эвакуаций накрыла школы, торговые центры, Дом Зингера и медицинские учреждения. Следите за тем, что еще эвакуируют, в трансляции «Фонтанки».