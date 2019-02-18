Ленобласть готова финансировать строительство наземного вестибюля метро в Кудрово

Setl City

Ленинградская область готова профинансировать строительство наземного вестибюля станции метро в Кудрово и благоустройство прилегающей территории. Об этом глава региона Александр Дрозденко заявил СМИ на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Станцию подземки в Кудрово метрополитен планирует ввести в эксплуатацию к концу 2025 года, однако, по словам Александра Дрозденко, регион надеется, что строительство завершится к 2023 году.

Напомним, на территории Кудрово Setl Group в 2018 году завершил строительство жилья в проекте «Семь столиц» – один из самых крупных законченных проектов комфорт-класса в Петербурге и области. Общая площадь построенной Setl City недвижимости составила около 960 тыс. кв. м, из них площадь квартир – порядка 630 тыс. кв. м.

Проект состоит из двух благоустроенных кварталов – ЖК «Лондон» и «Вена», построенных по образу и подобию европейских столиц. Здесь пролегают пешеходные бульвары, брандмауэры домов украшают фантазийные репродукции известного австрийского художника Густава Климта, на пешеходной площади Европы работает фонтан, благоустроена набережная и построены мосты через безымянный ручей.

На территории ЖК «Вена» работают три муниципальных детских сада и общеобразовательная школа, рассчитанная на 600 учеников. В настоящее время девелопер ведет строительство двух детских садов в квартале «Лондон». Помимо них застройщик планирует возвести еще 2 детских сада и одну общеобразовательную школу на 1100 мест.

На территории «Семи столиц» открыты многочисленные супермаркеты, аптеки, кафе, медицинские центры, салоны красоты и фитнес-клуб. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Вена» – застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/sem-stolits-7- stolits/declarations

ЖК «Лондон» – застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/sem-stolits-7- stolits/declarations

ЖК "Семь столиц" – застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость"", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/sem-stolits-7- stolits/declarations