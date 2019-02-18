Два десятка школ эвакуированы в Петербурге. Основной удар принял на себя север города

Около 20 школ эвакуированы к полудню в Петербурге. В основном письма получили администрации учебных учреждений в северных районах города. Номера школ-адресатов не упорядочены, что может говорить о выборочной рассылке.

В комитете по образованию затруднились назвать точное количество эвакуированных учебных учреждений, так как цифра растёт с каждым часом. На момент написания новости в Смольном говорят, что «минированию» подверглись около двух десятков школ. Уроки прервались в 8 районах города – в Приморском, Выборгском, Московском, Красносельском, Невском, Фрунзенском и Калининском.

Напомним, ранее источник в силовых структурах сообщил «Фонтанке», что эвакуация в понедельник может быть следствием воскресной рассылки анонимок, просто вчера руководство школ не заходило в почту.

На улицу «выгоняют» не только школы, но и пациентов больниц, покупателей и сотрудников торговых центров. О том, что сейчас происходит в различных городских организациях города, вы можете прочитать в трансляции «Фонтанки».