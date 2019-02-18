Дороги ищут хозяина. Комитет по строительству не может избавиться от «хвостов» последнего десятилетия

Намыв у стадиона, район Богатырского и Красное Село. Машины петербуржцев фактически ездят по стройплощадкам, а чтобы довести объекты до ума, комитету надо где-то взять 200 млн.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

По данным «Фонтанки», к условным «стройплощадкам», по которым уже запущено движение, относится порядка 20 дорог в различных районах. Все они по факту используются, однако часть до сих пор даже не введена в эксплуатацию из-за того, что не подписаны акты приемочной комиссии. Там же, где все-таки удалось передать дорогу, без балансодержателя остаются канализация, дорожные знаки и фонари, если их еще не украли.

В списке находятся, в частности, Долгоозерная от ул. Королева до Вербной, Репищева на всем участке от Щербакова до Парашютной, сама Парашютная от Коломяжского до Поклонногорской улицы и два участка Богатырского — от Яхтенной до Стародеревенской и от Гаккелевской до Байконурской. В перечне также участки Туполевской, Камышовой, продолжение Комендантского за Шуваловский, квартал поселка Александровская, а также четыре дороги в Каменке.

В каждом отдельном случае предстоит еще много доделать. К примеру, в случае с Долгоозерной не введена в эксплуатацию тепловая сеть, к ней есть замечания со стороны ГУП «ТЭК». На Репищевой газопровод подключен по временной схеме, дорожные знаки повреждены или не соответствуют ГОСТ. Все это, повторимся, эксплуатируется. При этом, если сейчас заглянуть в адресную инвестиционную программу Комстроя на ближайшие три года, то там в графе «дорожное хозяйство» значатся только Богатырский проспект от Гаккелевской до Байконурской и Комендантский проспект дальше за Шуваловский, сюда вообще-то можно в касках приходить. Подрядчик в обоих случаях «А-проект», «Фонтанка» писала о непростой судьбе этого строительства. В 2019 году на них заложено порядка 520 млн, на прочие объекты — ничего.

Есть и другая категория: объекты, переданные в эксплуатацию в 2011-2016 годах, где отдельные элементы так и не приняты на баланс ответственными ведомствами. В этом списке ряд участков в Красном Селе, в районе Нагорной, ул. Восстановления и Гатчинского шоссе; ул. Маршала Казакова от Доблести до Десантников; Десятинный переулок. Если представить себе дорогу в виде слоеного торта — а в ведомственном смысле она так и выглядит — то некоторые коржи до сих пор без ответственного лица.

Очень часто речь идет о канализации, ее не берет Водоканал из-за дефектов в стыках, просадки, уклона сети, отсутствия крышек от люков. Опять же знаки повреждены, развернуты, расставлены не так, как предполагает схема, или вовсе отсутствуют; светофоры не работают, где-то нет цоколей. Это значит, что фактическим пользователем этих «слоев» остается Комстрой; именно он, а точнее его подвед, Фонд капстроительства и реконструкции, должен обслуживать, к примеру, канализацию и светофоры вместо Водоканала и Дирекции по организации дорожного движения. Лишних денег да и самой бюджетной росписи на эти цели не существует. Есть, конечно, вариант за бюджетный счет каким-то образом снять все замечания и уже в чистовом виде передать объекты балансодержателям. Однако, по приблизительным подсчетам, на это потребуется порядка 220 млн рублей.

Отдельный вопрос — содержание дорожного полотна, в том числе уборка улиц от снега. В 9-миллиардную программу комитета по благоустройству попадают только те магистрали, которые указаны в перечне дорог общего пользования регионального значения, согласно 300-му постановлению Смольного. Записали туда далеко не все. «Содержание 11 дорог осуществляется подрядными организациями в соответствии с условиями государственных контрактов, по четырем дорогам планируется заключение государственных контрактов, – говорят в комитете по строительству. – Учитывая загруженность улично-дорожной сети города, часть этих дорог также открыта».



В прошлом году комитет пытался выбить побольше денег на содержание повисших на нем дорог, просил 60 млн, однако получил в 3 раза меньше. В январе фонд капстроительства провел конкурс на «содержание объектов дорожного хозяйства, завершенных строительством, до передачи на баланс эксплуатирующим организациям, в Приморском и Невском районах». За 25 млн в течение года ОАО «Коломяжское» должно следить за 426 тысячами квадратных метров на Долгоозерной, Камышовой, Туполевской, Богатырском, проспекте Королева, на Парашютной и в квартале севернее улицы Новоселов. Период исполнения — 6 месяцев. «Но по такой зиме эти 25 млн съедят мгновенно», – говорит источник, близкий к фонду.

Последней строчкой в техзадании к конкурсу на сайте госзакупок значится до боли знакомая формулировка: «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Приморский парк Победы». Да, порядка 10 проездов намыва у стадиона тоже до сих пор не обрели своего хозяина. 70 тысяч квадратов здесь придется приводить в порядок за 7 млн рублей. «Работы проводились в соответствии с проектом планировки и благоустройства мест общего пользования, поэтому планируется передача администрации района для дальнейшего содержания», – уточняют в Комстрое.

Еще одна застарелая боль строительного ведомства — Юго-Западная Приморская часть. «Фонтанка» рассказывала о том, как на годы замерло построенное вроде бы продолжение Ленинского проспекта, где работают Группа ЛСР и «Дудергофский проект». В 2015 году, когда сдавалась дорога, отдать теплосети ГУП «ТЭК СПб» не было возможности, так как новостройки еще только росли и конечных абонентов не наблюдалось. С тех пор, однако, дома появились, они отапливаются, но магистральные теплосети по-прежнему фактически без обслуживания.

«Сети по указанным объектам не принимались ГУП «ТЭК СПб» в силу объективных причин, – говорят на предприятии. - На тот момент не была подана нагрузка на трубопроводы (отсутствовал теплоноситель), также имело место множество замечаний как технического характера, так и к документации, которая была предоставлена не в полном объеме. На данный момент рассматривается вопрос приемки теплосетей при условии устранения всех замечаний».

Еще хуже обстоят дела в этих кварталах со светофорами и фонарями. Вовремя присоединить их по постоянной схеме не удалось, точки подключения были готовы только в 2017 году. За то время, что дорога-призрак закрыта для движения, часть объектов наружного освещения сломали, что-то и вовсе украдено. Есть и обращение в прокуратуру, однако сети восстанавливать все равно надо, на это требуется порядка 40 млн.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»