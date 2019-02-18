ГК «Лидер Групп» вывела на рынок новый дом проекта YOGA

OOO "Лидер Групп"

Компания открыла продажи квартир в четвертом корпусе жилого комплекса YOGA, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга, недалеко от станции метро «Комендантский проспект».

Покупателям стали доступны 396 новых комфортабельных квартир различных видов планировок как классического, так и евроформата, среди которых: 144 студии, 126 однокомнатных, 108 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир, площадь которых варьируется от 22 до 90 кв. м.

Несмотря на ряд неоспоримых преимуществ жилого комплекса YOGA 4, цена квадратного метра здесь приятно удивит. Так, квартира-студия 22,36 кв. м обойдется от 2 012 400 рублей.

Отметим, что к вашим услугам: новый микрорайон, Юнтоловский заказник, удобный въезд на КАД и ЗСД, высота потолков до 2,77 м, трубы отопления в полу, большие окна, подземный паркинг, дизайнерская отделка холлов, благоустроенный двор с зонами отдыха.

ЖК YOGA – это современный комплекс комфорт-класса, архитектурный ансамбль которого состоит из четырех отдельно стоящих 19-этажных домов, расположенных параллельно друг другу. Каждый дом выполнен в особой цветовой гамме, имеющей собственное символическое значение. Зеленый означает хорошую экологию и близость к природе. Красный – энергию и активный образ жизни. Желтый – солнечное настроение и радость. Фиолетовый – спокойствие, созерцание и гармонию. А все вместе они создают неповторимый «характер» жилого комплекса, отражая его название и концепцию.

Более подробно об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

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Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/