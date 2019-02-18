Медколледж, который готовился принять пациентов 26-й больницы при эвакуации, сам стал заложником анонимов

Медицинский колледж эвакуировали в Московском районе Петербурга. По иронии судьбы, учебное заведение готовилось принять пациентов соседней больницы, но оказалось на проверке само.

По данным «Фонтанки», волна проверок из-за угрозы взрыва утром 18 февраля коснулась медицинского колледжа имени Бехтерева на Ленинском проспекте, 149. При этом накануне учебное учреждение подготовило свой актовый зал для возможного размещения пациентов горбольницы №26, которая находится по соседству. Один из крупнейших стационаров города «минировали» два дня подряд, в связи с чем было принято такое решение. Однако сегодня все вышло наоборот: анонимы до больницы не добрались, а вот работа колледжа сорвана.

Напомним, на данный момент в городе на Неве эвакуировано два десятка школ, гимназий, колледжей. Поступили угрозы как минимум в две больницы и несколько торговых центров и предприятий (в том числе «Пассажиравтотранс» и «Экспофорум»). По некоторым данным, переполох могли вызвать письма, которые поступили на петербургские электронные адреса еще вчера.