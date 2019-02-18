Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов

автор: Евгений Егоров/ фото предоставлено компанией ООО "Балтик Бизнес Медиа"

14 февраля в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов», организованная деловым изданием «Ведомости».

Началась конференция с делового завтрака, на котором обсудили использование цифровых технологий в благотворительности. Опытом реализованного проекта поделилась руководитель по корпоративной социальной ответственности компании «Билайн» Евгения Чистова: «Лиза Алерт» и другие разработанные компанией инициативы на практике демонстрируют возможности цифровизации в области решения социальных проблем». СМС информирование граждан тоже дает ощутимые результаты: на 2019 год в десять раз больше людей участвуют в поиске пропавших, и на 30% больше волонтеров предлагают свою помощь.

Максим Иванов, заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам АО «Кольская ГМК», показал на примере компании «Норникель», что важным в достижении целей КСО являются ежегодные вложения в развитие регионов присутствия: «Основная идея, которая движет нашей КСО заключается в том, что сотрудники компании являются жителями территорий. Мы осознаем, что города присутствия – это моногорода, и фактически вся жизнь в них связана с компанией. Поэтому цели тех программ, которые реализуются на территории, связаны с развитием наших городов».

На дискуссионной панели, посвященной теме социальной ответственности бизнеса в области поддержки образования, представители бизнеса и высших учебных заведений обсудили значимость квалифицированных кадров для современных компаний и качество взаимодействия бизнеса и образовательных учреждений.

На параллельной проходящей дискуссионной панели обсудили взаимодействие НКО и бизнеса в регионах присутствия.