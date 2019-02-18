Ясная погода разгрузила улицы Петербурга. Но ожидается снег и в области до минус 12 градусов

После небольшой оттепели синоптики обещают похолодание. Дорожники Ленобласти готовятся к заморозкам: в ближайшие три дня на востоке региона ожидается усиление ветра, похолодание до минус 12 градусов по Цельсию и мокрый снег.

Пока же дорожные службы продолжают убирать снег. На минувших выходных региональные трассы чистили 200 единиц спецтехники, было сброшено почти 400 километров снежных валов. Теплая температура воздуха позволила использовать малое количество соли (40 тонн) и песко-соляной смеси (полторы тысячи кубометров), сообщает 18 февраля пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Для предупреждения гололедицы комитет дал указание подведомственным ДРСУ снова выходить на круглосуточные дежурства. Это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения.

Пока же погода не осложняет дорожное движение, и загруженность улиц Петербурга по сравнению с январём, когда несколько дней подряд фиксировались 9 баллов, невелика. В выходные она была в норме или даже ниже нормы на 1-3 балла. Утром в понедельник, 18 февраля, по оценке «Яндекса», пробки достигли 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями утром оказались: Невский проспект к Дворцовой площади (8 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (8 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов).

Были обнаружены несколько магистралей с нехарактерно свободным движением: шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного), Ленинский проспект к Маршала Жукова (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного), проспект Славы – Народная улица к Московскому (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшие пробки за утро: