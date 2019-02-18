В Финляндии на горнолыжном курорте погиб подросток

На финском горнолыжном курорте Химос на минувших выходных погиб 15-летний подросток. Полиция изучила обстоятельства смерти и пришла к выводу, что это был несчастный случай и оснований подозревать кого-либо в преступлении нет. Об этом ведомство сообщило 18 февраля.

Проверка подтвердила, что взятая напрокат экипировка была в порядке, на лыжнике был шлем и защитные очки. Несчастный случай произошёл 16 февраля. В тот день мальчик с товарищами катался на лесистом склоне за пределами оборудованной трассы. По данным СМИ, склон крутой, местами малоснежный. Как заявили в полиции, подросток упал со скалы высотой 6 — 8 метров.

Погибший – житель города Парайнен (юго-запад Финляндии), он приехал в Химос в религиозный лютеранский лагерь.