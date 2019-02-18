Бывший председатель комитета по промышленности возглавит Центральный район. Беглов назначил новых районных руководителей

В Смольном представили новых глав Василеостровского, Красносельского и Центрального районов. Ими стали действующие чиновники.

Так, как сообщается на сайте городского правительства 18 февраля, главой администрации Центрального района назначен Максим Мейксин. Ранее он возглавлял комитет по промышленности. После увольнения в середине января был назначен советником врио губернатора. Собеседники «Фонтанки» предполагали, что чиновник перейдет на работу в ОСК, совет директоров которого возглавил бывший градоначальник Георгий Полтавченко. Сам Мейксин на вопросы «Фонтанки» не ответил.

Главой администрации Василеостровского района назначен Эдуард Ильин. Ильин был начальником криминальной милиции в этом районе (еще до ее переименования в полицию). Руководить Красносельским будет Олег Фадеенко. До этого в последнее время оба они занимали должности заместителей главы администрации Фрунзенского района. Напомним, в начале февраля там сменилось руководство, и вместо Валерия Сапожникова районом начал руководить бывший «политический» вице-губернатор Константин Серов.

В пятницу, 15 февраля, были отправлены в отставку главы Красносельского, Центрального и Василеостровского районов. Им в укор было поставлено большое количество жалоб от жителей из-за уборки снега. Андрей Хлутков и Виталий Черкашин с позиций глав районов перейдут на работу в комитет по законности и правопорядку. Юлии Киселевой предложили должность в КГА, однако, по данным «Фонтанки», согласие на переход она пока не дала.