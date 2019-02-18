«Сократить срок отключения горячей воды до трех дней». В Минстрое пообещали внедрить «смарт-решения»

«Умный подход» и «смарт-решения» в сфере ЖКХ помогут «радикально сократить» сроки отключения горячей воды во время летней профилактики без «миллиардных инвестиций». Об этом объявил замглавы Минстроя Андрей Чибис.

«Были даже ситуации, где удалось сократить срок отключения горячей воды до трех дней», – цитирует 18 февраля Чибиса РБК со ссылкой на его интервью «Известиям».

По словам чиновника, сейчас идет процесс внедрения умных технологий, что будет выгодно и коммунальным компаниям, и гражданам. Замглавы Минстроя рассказал, что первые успешные испытания прошли в некоторых микрорайонах российских городов. При этом Чибис уверен, что «смарт-решения» позволят провести модернизацию без миллиардных вложений.

Чибис не уточнил, когда будут внедрены новые технологии.

Напомним, что Минстрой с 2017 года планируют уменьшить сроки отключения горячей воды в несколько этапов, а к 2022–​2025 годам время будет сокращено до двух дней. В идеальном варианте удастся добиться того, что горячая вода и вовсе не будет пропадать из кранов россиян.