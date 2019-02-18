Происшествия
В ИТМО рассказали, как будут жить без обрушившегося корпуса
Университет ИТМО перераспределил студентов по другим корпусам из-за обрушения здания на Ломоносова.
– Расписание занятий было скорректировано. Учебный процесс реализуется, за исключением площадки на Ломоносова, – пояснила 18 февраля Алия Багаутдинова, начальник департамента по образовательной деятельности университета. – Для студентов это не особо изменило ситуацию, у нас не было привязки к одному корпусу. Занятия полностью переведены на другие площадки.
Площадка на Ломоносова пока закрыта на два дня.
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Справка:
Обрушение кровли и деревянных перекрытий пяти этажей корпуса ИТМО произошло 16 февраля. Из здания были эвакуированы 86 студентов и преподавателей, пострадавших и погибших нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Судьбу искалеченного памятника архитектуры днём 17 февраля обсудили на заседании оперативного штаба. Одним из вариантов развития событий может быть снос здания. Ранее стало известно, что реконструкцией занималось ООО «СПбПроектРеставрация». В рамках контракта были обследованы и признаны аварийными перекрытия 1-го и 2-го этажей. Подрядчик свою вину в интервью «Фонтанке» не признал.