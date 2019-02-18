В ИТМО рассказали, как будут жить без обрушившегося корпуса

Университет ИТМО перераспределил студентов по другим корпусам из-за обрушения здания на Ломоносова.

– Расписание занятий было скорректировано. Учебный процесс реализуется, за исключением площадки на Ломоносова, – пояснила 18 февраля Алия Багаутдинова, начальник департамента по образовательной деятельности университета. – Для студентов это не особо изменило ситуацию, у нас не было привязки к одному корпусу. Занятия полностью переведены на другие площадки.

Площадка на Ломоносова пока закрыта на два дня.