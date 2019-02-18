Из Дома Зингера выгнали «ВКонтакте», а «президентские» послания сорвали уроки ещё в двух школах

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Штаб-квартира социальной сети «ВКонтакте» попала в волну эвакуаций, которая третий день подряд продолжается в Петербурге. В понедельник, 18 февраля, основной удар приняли на себя учебные заведения на севере города.

Видео опустевших залов Дома книги на Невском проспекте, 28, в соцсетях выложили в половине одиннадцатого утра. «Горит или минирование», – прокомментировали пользователи отсутствие посетителей. В городском МЧС предположение о пожаре опровергли. В свою очередь, в пресс-службе «ВКонтакте», штаб-квартира которого расположена на шестом этаже здания, «Фонтанке» подтвердили, что и им не удалось избежать массовых эвакуаций. Связано ли это с письмами о якобы заложенной бомбе от «Владимира Путина», пока неясно.

Угрозы продолжают получать в северной части города. Так, после электронного предупреждения на вынужденную прогулку отправились сотрудники «Пассажиравтотранса» на Полюстровском проспекте. Без уроков остались в 186-й школе на Замшиной улице, в лицее 486 на Композиторов.

Не исключено, что анонимки, из-за которых в понедельник идут эвакуации, вчерашние. За выходные в Петербурге письма получили в 38 учреждениях. Подробнее обо всех экстренно опустевших заведениях читайте в материале «Фонтанки».