Во Всеволожске десятимесячную девочку якобы похитили за долги. Полиция разбирается с матерью и «кредиторами»

Жительница Всеволожского района Ленобласти написала заявление в полицию о похищении ее дочери за долги. Об этом 18 февраля пишет 47news со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полиции сообщили, что 40-летняя женщина накануне рассказала, что ее десятимесячную дочь похитили на ее глазах из их дома в деревне Старая. По словам пострадавшей, к ней якобы пришли знакомые 68 и 39 лет и потребовали вернуть долг. Денег не было, и вместо них забрали ребенка.

Правда, «кредиторы», как выяснилось, девочку долго при себе держать не стали и отвезли ее в отдел полиции. Ребенка уже вернули родителям, «полицейские разбираются в конфликтной ситуации», – рассказали в ГУ МВД.

47news пишет, что все три женщины родом из Всеволожска, пострадавшая якобы находилась в декрете.