Финскую визу можно успеть оформить до Восьмого марта

Те, кто планируют встретить Международный женский день в Европе, но ещё не оформили шенген, могут рассчитывать на поездку, если озаботятся визовым вопросом в ближайшие дни.

Как сообщает 18 февраля Генеральное консульство Финляндии, срок оформления "пропуска в Европу" при подаче документов на текущей неделе (18–22 февраля) составит от 10 до 12 дней. Так, если обратиться в визовый центр в понедельник, 18 февраля, то финский шенген будет готов 28 февраля, при подаче в пятницу, 22 февраля, забрать визу можно будет 6 марта.

При этом в дипмиссии подчёркивают, что даты всё же предполагаемые, и не гарантируют выдачу в указанные сроки.

Напомним, в 2018 году Генеральное консульство Финляндии в Петербурге выдало 539 тысяч виз. Всего финский шенген получили 665 тысяч россиян.