Матч «Зенит» - «Фенербахче» продлит работу трёх станций петербургского метро

Ближайшие к стадиону на Крестовском острове станции метрополитена продлят работу в день игры петербургского «Зенита». Болельщиков после футбольного матча будут пускать под землю на полчаса дольше.

Как сообщили в пресс-службе метро, в ночь на 22 февраля привычный график изменят «Беговая», «Новокрестовская» и «Крестовский остров». На вход станции будут работать до часа ночи. Попасть в подземку через них можно будет по проездным и жетонам. На режим остальных станций футбол не повлияет.

Матч 1/16 финала Лиги Европы пройдёт 21 февраля на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» встретится с «Фенербахче» в девять часов вечера.