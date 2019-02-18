В Перми и Ярославле утро тоже началось с эвакуаций

После разосланных анонимами писем взрывные устройства, помимо Петербурга, ищут в Перми и Ярославле.

В Перми в школе №17 утром 18 февраля занятия так и не начались, так как учебное заведение эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Около здания до сих пор работают полиция и спасательные службы. Об этом сообщает 59.ru.

В Ярославле анонимам приглянулся торговый центр «Флагман», который они «заминировали» рано утром. ТЦ находится рядом с оживленной Октябрьской площадью, где из-за проверки образовались большие пробки. По информации 76.ru, сотрудники «Флагмана» простояли на улице более часа.