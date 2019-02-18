«Мне все равно. Я верю Путину». Бывший глава ФБР рассказал, что Трамп больше доверял российскому президенту, чем собственной разведке

Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет докладу спецслужб о том, что у Северной Кореи есть ракеты, способные долететь до территории Америки. Об этом 18 февраля в интервью CBS рассказал бывший исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб.

Маккейб занимал эту должность с мая по август 2017 года. Он уточнил, что сам не присутствовал на этом брифинге, ему пересказали его содержание другие сотрудники ФБР. По его словам, спецслужбы предоставили Трампу информацию о межконтинентальных баллистических ракетах КНДР. Однако президент США заявил, что не верит своим спецслужбам, поскольку его российский коллега Владимир Путин сказал ему, что таких ракет у Северной Кореи нет.

«Сотрудники разведки на брифинге сказали, что это не согласуется ни с одними из разведданных, которыми располагает наше правительство. На что президент ответил: «Мне все равно. Я верю Путину», – рассказал Маккейб.

Напомним, в июне 2018-го Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын провели встречу, на которой подписали документ о готовности работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. Вторая встреча должна пройти уже в феврале 2019 года.