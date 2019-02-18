Утренние эвакуации в Петербурге могут быть связаны со вчерашними анонимками

Анонимки, из-за которых в Петербурге утром 18 февраля эвакуируют школы и больницы, предположительно, вчерашние. Письма за подписью «Владимира Путина» поступили на электронные ящики учреждений ещё в воскресенье, однако адресаты открыли их только в будний день.

Об этом «Фонтанке» рассказал источник в силовых структурах.

Напомним, в понедельник утром эвакуация прошла в двух больницах, колледжах, школах. Также вывели на прогулку сотрудников ГУП «Пассажиратотранс» и «ЭКСПОФОРУМа».

Вчера из-за тревожных посланий были сорваны планы около 10 000 человек.