В Петербурге снова эвакуируют школы и больницы

«Минирования» различных учреждений в Петербурге продолжились в понедельник, 18 февраля. По данным «Фонтанки», письмо могли получить администрации школ и больниц в городе на Неве. В основном на севере города.

Пользователи соцсетей сообщают об эвакуации лицея №144 на Суздальском проспекте и школы №89 на Гражданском проспекте. В учебных учреждениях на звонки не отвечают.

При этом «Фонтанке» удалось подтвердить эвакуацию пациентов и персонала из Елизаветинской больницы на улице Вавиловых и горбольницы №2 в Учебном переулке.

Очевидцы сообщают о том, что администрация выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» была спровоцирована анонимным письмом. В пресс-службе комплекса корреспонденту сначала рассказали, что тревога учебная, но потом подтвердили получение угроз.

Напомним, накануне в Петербурге из-за анонимок были эвакуированы около 10 000 человек из 15 учреждений.