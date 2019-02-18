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Происшествия
18.02.2019 09:59
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Третий день минирований в Петербурге. Трансляция

Петербуржцы третий день подряд вынуждены эвакуироваться. Город с утра снова накрывает волной минирований. «Фонтанка» следит за происходящим в режиме онлайн.

  • Педагогический колледж №4 на Костромском пополнил список. Школа №68 на Ушинского. ТЦ River House на улице Академика Павлова.

  • Гипермаркетам «Окей» сегодня не везет. Эвакуацию объявили в магазинах на Яхтенной, Заневском проспекте, на Маршала Жукова, на Просвещения, на Выборгском шоссе, на Партизана Германа, на Пулковском и Таллинском шоссе, в Колпино, на Брянцева,  на Малой Балканской. В «Ленту» в Стрельне поехать также не получится, там тоже на время проверки закрыли торговлю. «По информации от сотрудников, эвакуированы все "Океи" города», - добавляют читатели «Фонтанки».

  • Проверка завершилась в Техническом Колледже Управления и Коммерции в Выборгском районе, а также во второй городской больнице и в «Пассажиравтотрансе». Ничего подозрительного не нашли.

  • Эвакуация клиники им. Э. Э. Эйхвальда на Кирочной, 41, пишет «Мегаполис». «Окей» на Богатырском также эвакуируется, причем ему «повезло» уже второй день подряд. «Въезды перекрыты сотрудниками полиции», - пишут «Фонтанке» читатели.

  • Очередные эвакуированные школы: №77 на Блохина, №111 на Фаворского, №285 на Пограничника Гарькавого и первый детский сад №48 на Пискаревском проспекте.

  • Аничков дворец проверял весьма миниатюрный пес. По словам корреспондента «Фонтанки», четвероногий нюхач умилил ждущую на улице публику, однако с обязанностями своими справился на отлично.

    Фото: Михаил Огнев

    В главный корпус уже можно вернуться.

  • Школы №375 на проспекте Кузнецова и №538 на бульваре Новаторов прервали учебный процесс.

  • Аничков дворец сейчас выглядит так:

    Фото: Михаил Огнев

     

  • Студенты университета аэрокосмического приборостроения на Московском тоже сделали вынужденный перерыв на лекциях, сообщают очевидцы.

  • Учеников школы 550 в Торговом переулке по классам запускают обратно после проверки. «Дети загрустили», - передает корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев

  • Переждать эвакуацию не получится и в таком тихом месте, как библиотека Паустовского на Варшавской улице.

  • Дворец Творчества юных на Невском проспекте, что по соседству с Аничковым лицеем, тоже эвакуируют, пишет очевидцы в социальных сетях. Аналогичная информация есть о школе 23 на улице Дыбенко и школе 102 на Поклонногорской.

  • Торговый центр «РИО» на Фучика также закрывается на проверку, сообщают «Фонтанке» читатели.

  • Аничков лицей на Невском проспекте, как сообщают в соцсетях, последовал примеру всех остальных школ.

  • В «Экспофоруме» проверка благополучно завершилась, ничего подозрительного не нашли и всех запустили обратно.

  • Торговые центры «Румба» на Васи Алексеева и «Озерки» на проспекте Энегельса приостановили свою работу. БЦ «Келлерман» на 10-й Красноармейской так же закрыт для посетителей, сообщает «Мегаполис». Попытки «Фонтанки» связаться с администрацией ТЦ и БЦ успехом пока не увенчались.

  • Список эвакуированных школ пополнили: школа №325 в Альпийском переулке, школа №630 на Мебельной, школа №528 на Коллонтай, школа №547 на Адмирала Коновалова

  • Как пишут в «Мегаполисе», эвакуирован торгово-развлекательный комплекс «Пик» у метро «Сенная площадь». В ТРЦ на звонки «Фонтанки» пока не отвечают.

  • Эвакуация учеников школ становится лавинообразной. По данным «Мегаполиса, она коснулась школы №598 на Ситцевой, школы 145 на проспекте Науки, школы №625 на Джона Рида, 346 школы на Подвойского, 580 школы на Авиаконструкторов, эвакуация школы №291 на Маршала Захарова, школы №119 на Тимуровской.

  • В социальных сетях появилась информация, что покупателям «МЕГИ Дыбенко» придется повременить с шоппингом. В здании якобы проходит эвакуация.

  • Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ученики 148 гимназии на Академика Константинова так же вынужденно проводят время на улице из-за проверки здания.

  • Утро не слишком доброе и в 486 лицее на Композиторов 11/2, где подтверждена эвакуация из-за анонимки.

  • В пресс-службе «ВКонтакте» «Фонтанке» подтвердили эвакуацию, но пока без подробностей - получили они письмо или нет.

  • Анонимки, из-за которых в Петербурге утром 18 февраля эвакуируют школы и больницы, предположительно, вчерашние. Письма за подписью «Владимира Путина» поступили на электронные ящики учреждений ещё в воскресенье, однако адресаты открыли их только в будний день, рассказал «Фонтанке» источник в силовых структурах.

  • Учебу прервали и в 186 школе, пишут очевидцы. Дети потянулись к выходу.

  • Очевидцы сообщают, что Дом Зингера на Невском также пустует из-за возможной эвакуации.

  • В «Пассажиравтотрансе» подтвердили, что утро понедельника действительно началось с эвакуации из-за анонимки.

  • Редакция «Фонтанки» тоже получила аналогичное письмо в минувшее воскресенье.

  • Более двух десятков анонимных писем с угрозами взрыва получили в минувшее воскресенье администрации торговых центров, гипермаркетов, музеев, гостиниц, школ и больниц Северной столицы. Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, это спровоцировало эвакуацию около 10 тысяч человек. Полиция проверила, в числе прочих, ТК «Шкиперский Молл», «Ашан» в ТЦ «Гулливер» и ТЦ «Капитолий», а также 6 образовательных учреждений, 4 культурных учреждения (среди них Мариинский театр и Русский музей), 1 больницу. Никаких взрывных устройств и веществ не нашли.

  • Массовая волна «минирований» в Петербурге в субботу, 16 февраля, коснулась 14 тысяч человек. В общей сложности 16 учреждений объявили эвакуацию из-за ложного письма о заложенной бомбе 16 февраля. 

    Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, накануне в 17 учреждений поступили письма с угрозой взрыва. Всего на улицу вывели 13 927 человек. Экстренные службы проверили 10 ТЦ, один музей, два учебных заведения, здание городского суда и 3 иных объекта. С территории строящегося объекта «Лахта-центр» эвакуация не проводилась. Взрывчатых веществ нигде не нашли.

    «Минёры» подписывались именем Владимира Путина. В названии электронной почты фамилия Путин, написанная латиницей, соседствовала с английским словом «love». Послания приходили с 10.20 до 15.45 с трёх адресов.

  • Подышать свежим воздухом пришлось ученикам 98 школы и 144 лицея.

    Школа №98
    Школа №98
    фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

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  • Серия минирований городских объектов докатилась до ГУП «Пассажиравтотранс» - ведомство с утра в понедельник получило электронное письмо о заложенной бомбе. «Фонтанке» пока не удается получить комментарий от пресс-службы.

  • Эвакуация также проходит в «Экспофоруме».

    фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

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  • Читательница «Фонтанки» рассказала, что во вторую городскую больницу в Учебном переулке невозможно попасть, поскольку туда никого не пускают, но при этом из больницы никого и не выпускают. «Никто не знает, что делать», - говорит женщина.

    фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

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  • Эвакуировали Технический Колледж Управления и Коммерции в Выборгском районе

    Технический Колледж Управления и Коммерции, первая площадка, метро Выборгская. Б.Сампсониевский пр., д. 61.
    Технический Колледж Управления и Коммерции, первая площадка, метро Выборгская. Б.Сампсониевский пр., д. 61.
    фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

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    и Политехнический колледж городского хозяйства в соседнем Приморском районе.

    Политехнический колледж
    Политехнический колледж
    фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

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