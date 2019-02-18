Происшествия
Третий день минирований в Петербурге. Трансляция
Петербуржцы третий день подряд вынуждены эвакуироваться. Город с утра снова накрывает волной минирований. «Фонтанка» следит за происходящим в режиме онлайн.
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Педагогический колледж №4 на Костромском пополнил список. Школа №68 на Ушинского. ТЦ River House на улице Академика Павлова.
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Гипермаркетам «Окей» сегодня не везет. Эвакуацию объявили в магазинах на Яхтенной, Заневском проспекте, на Маршала Жукова, на Просвещения, на Выборгском шоссе, на Партизана Германа, на Пулковском и Таллинском шоссе, в Колпино, на Брянцева, на Малой Балканской. В «Ленту» в Стрельне поехать также не получится, там тоже на время проверки закрыли торговлю. «По информации от сотрудников, эвакуированы все "Океи" города», - добавляют читатели «Фонтанки».
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Проверка завершилась в Техническом Колледже Управления и Коммерции в Выборгском районе, а также во второй городской больнице и в «Пассажиравтотрансе». Ничего подозрительного не нашли.
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Эвакуация клиники им. Э. Э. Эйхвальда на Кирочной, 41, пишет «Мегаполис». «Окей» на Богатырском также эвакуируется, причем ему «повезло» уже второй день подряд. «Въезды перекрыты сотрудниками полиции», - пишут «Фонтанке» читатели.
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Очередные эвакуированные школы: №77 на Блохина, №111 на Фаворского, №285 на Пограничника Гарькавого и первый детский сад №48 на Пискаревском проспекте.
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Аничков дворец проверял весьма миниатюрный пес. По словам корреспондента «Фонтанки», четвероногий нюхач умилил ждущую на улице публику, однако с обязанностями своими справился на отлично.
В главный корпус уже можно вернуться.
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Школы №375 на проспекте Кузнецова и №538 на бульваре Новаторов прервали учебный процесс.
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Аничков дворец сейчас выглядит так:
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Студенты университета аэрокосмического приборостроения на Московском тоже сделали вынужденный перерыв на лекциях, сообщают очевидцы.
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Учеников школы 550 в Торговом переулке по классам запускают обратно после проверки. «Дети загрустили», - передает корреспондент «Фонтанки».
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Переждать эвакуацию не получится и в таком тихом месте, как библиотека Паустовского на Варшавской улице.
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Дворец Творчества юных на Невском проспекте, что по соседству с Аничковым лицеем, тоже эвакуируют, пишет очевидцы в социальных сетях. Аналогичная информация есть о школе 23 на улице Дыбенко и школе 102 на Поклонногорской.
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Торговый центр «РИО» на Фучика также закрывается на проверку, сообщают «Фонтанке» читатели.
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Аничков лицей на Невском проспекте, как сообщают в соцсетях, последовал примеру всех остальных школ.
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В «Экспофоруме» проверка благополучно завершилась, ничего подозрительного не нашли и всех запустили обратно.
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Торговые центры «Румба» на Васи Алексеева и «Озерки» на проспекте Энегельса приостановили свою работу. БЦ «Келлерман» на 10-й Красноармейской так же закрыт для посетителей, сообщает «Мегаполис». Попытки «Фонтанки» связаться с администрацией ТЦ и БЦ успехом пока не увенчались.
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Список эвакуированных школ пополнили: школа №325 в Альпийском переулке, школа №630 на Мебельной, школа №528 на Коллонтай, школа №547 на Адмирала Коновалова
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Как пишут в «Мегаполисе», эвакуирован торгово-развлекательный комплекс «Пик» у метро «Сенная площадь». В ТРЦ на звонки «Фонтанки» пока не отвечают.
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Эвакуация учеников школ становится лавинообразной. По данным «Мегаполиса, она коснулась школы №598 на Ситцевой, школы 145 на проспекте Науки, школы №625 на Джона Рида, 346 школы на Подвойского, 580 школы на Авиаконструкторов, эвакуация школы №291 на Маршала Захарова, школы №119 на Тимуровской.
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В социальных сетях появилась информация, что покупателям «МЕГИ Дыбенко» придется повременить с шоппингом. В здании якобы проходит эвакуация.
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Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ученики 148 гимназии на Академика Константинова так же вынужденно проводят время на улице из-за проверки здания.
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Утро не слишком доброе и в 486 лицее на Композиторов 11/2, где подтверждена эвакуация из-за анонимки.
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В пресс-службе «ВКонтакте» «Фонтанке» подтвердили эвакуацию, но пока без подробностей - получили они письмо или нет.
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Анонимки, из-за которых в Петербурге утром 18 февраля эвакуируют школы и больницы, предположительно, вчерашние. Письма за подписью «Владимира Путина» поступили на электронные ящики учреждений ещё в воскресенье, однако адресаты открыли их только в будний день, рассказал «Фонтанке» источник в силовых структурах.
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Учебу прервали и в 186 школе, пишут очевидцы. Дети потянулись к выходу.
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Очевидцы сообщают, что Дом Зингера на Невском также пустует из-за возможной эвакуации.
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В «Пассажиравтотрансе» подтвердили, что утро понедельника действительно началось с эвакуации из-за анонимки.
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Редакция «Фонтанки» тоже получила аналогичное письмо в минувшее воскресенье.
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Более двух десятков анонимных писем с угрозами взрыва получили в минувшее воскресенье администрации торговых центров, гипермаркетов, музеев, гостиниц, школ и больниц Северной столицы. Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, это спровоцировало эвакуацию около 10 тысяч человек. Полиция проверила, в числе прочих, ТК «Шкиперский Молл», «Ашан» в ТЦ «Гулливер» и ТЦ «Капитолий», а также 6 образовательных учреждений, 4 культурных учреждения (среди них Мариинский театр и Русский музей), 1 больницу. Никаких взрывных устройств и веществ не нашли.
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Массовая волна «минирований» в Петербурге в субботу, 16 февраля, коснулась 14 тысяч человек. В общей сложности 16 учреждений объявили эвакуацию из-за ложного письма о заложенной бомбе 16 февраля.
Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, накануне в 17 учреждений поступили письма с угрозой взрыва. Всего на улицу вывели 13 927 человек. Экстренные службы проверили 10 ТЦ, один музей, два учебных заведения, здание городского суда и 3 иных объекта. С территории строящегося объекта «Лахта-центр» эвакуация не проводилась. Взрывчатых веществ нигде не нашли.
«Минёры» подписывались именем Владимира Путина. В названии электронной почты фамилия Путин, написанная латиницей, соседствовала с английским словом «love». Послания приходили с 10.20 до 15.45 с трёх адресов.
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Подышать свежим воздухом пришлось ученикам 98 школы и 144 лицея.
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Серия минирований городских объектов докатилась до ГУП «Пассажиравтотранс» - ведомство с утра в понедельник получило электронное письмо о заложенной бомбе. «Фонтанке» пока не удается получить комментарий от пресс-службы.
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Эвакуация также проходит в «Экспофоруме».
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Читательница «Фонтанки» рассказала, что во вторую городскую больницу в Учебном переулке невозможно попасть, поскольку туда никого не пускают, но при этом из больницы никого и не выпускают. «Никто не знает, что делать», - говорит женщина.
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Эвакуировали Технический Колледж Управления и Коммерции в Выборгском районе
и Политехнический колледж городского хозяйства в соседнем Приморском районе.