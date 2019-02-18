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Общество
18.02.2019 09:55
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Baring Vostok назвала новых руководителей вместо арестованного Калви. Оба работают в компании 20 лет

Исполнять обязанности главы инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners будут два человека — старший партнер фонда Елена Ивашенцева и сооснователь Алексей Калинин. Они оба работают в Baring Vostok c 1999 года.

Полномочия старшего партнера и основателя фонда Майкла Калви, партнеров Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина временно приостановлены, рассказали 18 февраля РБК в Baring Vostok. Все они в конце прошлой недели стали фигурантами дела о мошенничестве.

Ивашенцева и Калинин заявили, что компания действовала в полном соответствии с законом и что выдвинутые против ее сотрудников обвинения безосновательны. «Мы абсолютно убеждены, что суд установит это», — приводятся их слова.

Ивашенцева — магистр в области финансов и бухгалтерии Лондонской школы экономики — работает в компании с 1999 года. До этого она работала в Sector Capital, следует из данных на сайте Baring Vostok. Калинин работает с того же года, а до этого был директором департамента прямых инвестиций в «Альфа-капитале».

15 февраля Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела (Дельпаля, Агбаряна, Зюзина, а также гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова и советника главы правления «Норвик Банка» Алексей Кордичева). Решение о мере пресечения для Калви суд тогда отложил, но арестовал его на следующий день, 16 февраля.

 

Справка:

Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро»  акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.

Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.

Напомним, что Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в Россию было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.

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