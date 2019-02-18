Baring Vostok назвала новых руководителей вместо арестованного Калви. Оба работают в компании 20 лет

Исполнять обязанности главы инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners будут два человека — старший партнер фонда Елена Ивашенцева и сооснователь Алексей Калинин. Они оба работают в Baring Vostok c 1999 года.

Полномочия старшего партнера и основателя фонда Майкла Калви, партнеров Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина временно приостановлены, рассказали 18 февраля РБК в Baring Vostok. Все они в конце прошлой недели стали фигурантами дела о мошенничестве.

Ивашенцева и Калинин заявили, что компания действовала в полном соответствии с законом и что выдвинутые против ее сотрудников обвинения безосновательны. «Мы абсолютно убеждены, что суд установит это», — приводятся их слова.

Ивашенцева — магистр в области финансов и бухгалтерии Лондонской школы экономики — работает в компании с 1999 года. До этого она работала в Sector Capital, следует из данных на сайте Baring Vostok. Калинин работает с того же года, а до этого был директором департамента прямых инвестиций в «Альфа-капитале».

15 февраля Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела (Дельпаля, Агбаряна, Зюзина, а также гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова и советника главы правления «Норвик Банка» Алексей Кордичева). Решение о мере пресечения для Калви суд тогда отложил, но арестовал его на следующий день, 16 февраля.