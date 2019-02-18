72-летний петербуржец умер после нескольких глотков уксусной эссенции

Врачи не смогли спасти пожилого мужчину, который умер от ожога рта, глотки и пищевода эссенцией.

По данным «Фонтанки», трагедия произошла днём 16 февраля в Невском районе Петербурга. 34-летний житель города заметил на проспекте Большевиков немолодого мужчину, который шёл с бутылочкой от уксусной эссенции и прихлебывал от нее. После нескольких глотков кислоты пенсионер упал на землю и забился в судорогах. Прохожий вызвал скорую, но врачи не смогли спасти пострадавшего. В ночь на 17 февраля тот умер.

Как рассказала полицейским соседка погибшего, 72-летний петербуржец не злоупотреблял алкоголем, но жил одиноко.