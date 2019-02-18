Нефтяной гигант PDVSA опроверг «вредоносную информацию» о заморозке счетов Газпромбанком

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA выступила с опровержениями материала Reuters о том, что Газпромбанк принял решение заморозить счета PDVSA и приостановить транзакции, чтобы снизить риск попадания под санкции.

«Фейковые новости. PDVSA опровергает вредоносную информацию, предназначенную для того, чтобы сбить с толку венесуэльцев», — написала 18 февраля компания в Twitter, сопроводив сообщение скрином со страницы одного из местных СМИ.

В пресс-службе нефтяной компании добавили, что Reuters — британское агентство, а целью подобных «нападок» назвали попытку навредить этой отрасли Венесуэлы. Официальных комментариев от Газпромбанка пока не поступало.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что российский Газпромбанк принял решение заморозить счета PDVSA. По данным Reuters, PDVSA направляла выручку от продажи нефти на свои счета в Газпромбанке, пытаясь обойти новые санкции США в отношении PDVSA. Как заявили в Вашингтоне, санкции от 28 января, которые позволили заморозить 7 млрд активов компании, направлены на то, чтобы заблокировать доступ президента Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и получил широкую поддержку Запада.

Газпромбанк был кредитором нефтяной компании Венесуэлы на протяжении нескольких лет. В 2013 году PDVSA подписала соглашение с Газпромбанком на финансирование в размере 1 млрд долларов для добывающего предприятия Petrozamora.