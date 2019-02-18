18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: +3
$ 66.70р
75.25р
13:26 18.02.2019
Расширенный поиск

Происшествия
18.02.2019 09:13
Печать

«Мерседес» вылетел на тротуар Невского проспекта после столкновения с «Тойотой»

Внедорожник «Мерседес» вылетел на остановку рядом с Аничковым дворцом после столкновения с «Тойотой Камри» на Невском проспекте в Петербурге. Главная улица Северной столицы встала в пробке в утренний час пик 18 февраля. 

«Мерседес» вылетел на тротуар Невского проспекта после столкновения с «Тойотой»

Серьёзное ДТП случилось утром в понедельник на Невском проспекте. Недалеко от Екатерининского сквера «Камри» и внедорожник не поделили дорогу. В результате последняя иномарка вылетела на тротуар, у второй раскурочена вся правая сторона. По данным «Фонтанки», за рулём «Мерседеса» мог находиться 36-летний владелец. Его нельзя назвать ярым нарушителем, но своя коллекция административок у него есть. Хозяин «Тойоты Камри» – 32-летний мужчина с аккуратным стилем вождения. За последние два года он только один раз пренебрёг правилами дорожного движения.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ЗАО «Ленстройтрест»
18.02.2019 12:46

ГК «Ленстройтрест» – победитель первой Премии «Серебряный лучник» Северо-Запад

В Санкт-Петербурге названы лауреаты Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» Северо-Запад. Корпоративная философия ЖИВИ девелопера «Ленстройтрест» одержала победу в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа».
Setl City
18.02.2019 12:01

Ленобласть готова финансировать строительство наземного вестибюля метро в Кудрово

Ленинградская область готова профинансировать строительство наземного вестибюля станции метро в Кудрово и благоустройство прилегающей территории. Об этом глава региона Александр Дрозденко заявил СМИ на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
OOO "Лидер Групп"
18.02.2019 11:35

ГК «Лидер Групп» вывела на рынок новый дом проекта YOGA

Компания открыла продажи квартир в четвертом корпусе жилого комплекса YOGA, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга, недалеко от станции метро «Комендантский проспект».
Американская Медицинская Клиника
15.02.2019 18:00

В мечтах о тебе... моя идеальная грудь

В Петербурге проходит конкурс на бесплатное увеличение груди*, организованный Американской Медицинской Клиникой
OOO "Лидер Групп"
15.02.2019 16:09

Повышение цен на квартиры в ГК «Лидер Групп»

С 25 февраля 2019 года произойдет плановое увеличение цены квадратного метра в жилом комплексе «Территория 1», возводимом компанией в п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
СК «Полис Групп»
15.02.2019 16:00

Ипотечные сделки в ГК «Полис Групп» выросли более чем на 20%

Рост объема ипотеки по итогам 2018 года в портфеле ГК «Полис Групп» составил 23%. По данным компании - это самый существенный прирост за последние 5 лет. Причины – увеличение спроса на покупку квартир в связи с изменениями в 214-ФЗ, а также комфортные ставки по кредитам на протяжении всего года.
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2019 15:38

«Группа ЛСР» в январе увеличила продажи в регионах присутствия на 38%

Продажи недвижимости «Группы ЛСР» во всех регионах присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) в январе 2019 года достигли 5,3 миллиардов рублей, увеличившись на 38% по сравнению с январем прошлого года.
15.02.2019 13:00

«Алмаз – Антей» примет участие в AERO INDIA 2019

«Алмаз – Антей» представит свою продукцию на 12-й Международной авиакосмической выставке AERO INDIA 2019, которая пройдет в индийском Бангалоре с 20 по 24 февраля 2019 года.
«Аквилон Инвест»
15.02.2019 12:28

«Аквилон Инвест» начал передачу квартир в I очереди ЖК 4YOU

Специалисты строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» с 15 февраля начали передачу квартир дольщикам I очереди жилого комплекса 4YOU в Московском районе Санкт-Петербурга.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
15.02.2019 11:55

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу два новых корпуса в ЖК «Северной долины»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в группу компаний «Главстрой», начал продажу 243 квартир повышенной комфортности в седьмом и двенадцатом корпусах нового 21 квартала «Северной долины» (15 очередь). Минимальная стоимость жилья – от 2,4 млн рублей.
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2019 11:38

В «Цветном городе» открылся шоу-рум

Увидеть, как будет выглядеть квартира в жилом комплексе «Цветной город», теперь можно в шоу-руме.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
15.02.2019 11:02

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в ЖК бизнес-класса Svetlana Park

Svetlana Park от Setl City – это два дома бизнес-класса в зеленой локации Выборгского района, между Удельным парком и парком «Сосновка», на Манчестерской улице.