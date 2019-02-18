«Мерседес» вылетел на тротуар Невского проспекта после столкновения с «Тойотой»

Внедорожник «Мерседес» вылетел на остановку рядом с Аничковым дворцом после столкновения с «Тойотой Камри» на Невском проспекте в Петербурге. Главная улица Северной столицы встала в пробке в утренний час пик 18 февраля.

Серьёзное ДТП случилось утром в понедельник на Невском проспекте. Недалеко от Екатерининского сквера «Камри» и внедорожник не поделили дорогу. В результате последняя иномарка вылетела на тротуар, у второй раскурочена вся правая сторона. По данным «Фонтанки», за рулём «Мерседеса» мог находиться 36-летний владелец. Его нельзя назвать ярым нарушителем, но своя коллекция административок у него есть. Хозяин «Тойоты Камри» – 32-летний мужчина с аккуратным стилем вождения. За последние два года он только один раз пренебрёг правилами дорожного движения.