«ВКонтакте» запустит сервис для обмена видео - аналог TikTok

Сервис для обмена короткими видео планирует запустить социальная сеть «ВКонтакте».

О планах соцсети пишут 18 февраля «Ведомости» со ссылкой на два неназванных источника в компании. Приложение будет похожим на популярный китайский сервис TikTok, но не станет его «клоном».

Сервис, название которого пока не раскрывается, будет отдельным приложением, интегрированным с соцсетью. Создают его уже несколько месяцев, запуск намечен к лету текущего года.

В приложении будут функции челленджей (несколько пользователей выполняют задания под музыку, например, танцуют или едят на скорость) и батлов (задания на видео выполняют несколько пользователей одновременно). Предполагается, что «ВКонтакте» включит возможность записи своих видео под музыку (липсинг).