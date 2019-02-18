Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис для обмена видео - аналог TikTok
Сервис для обмена короткими видео планирует запустить социальная сеть «ВКонтакте».
О планах соцсети пишут 18 февраля «Ведомости» со ссылкой на два неназванных источника в компании. Приложение будет похожим на популярный китайский сервис TikTok, но не станет его «клоном».
Сервис, название которого пока не раскрывается, будет отдельным приложением, интегрированным с соцсетью. Создают его уже несколько месяцев, запуск намечен к лету текущего года.
В приложении будут функции челленджей (несколько пользователей выполняют задания под музыку, например, танцуют или едят на скорость) и батлов (задания на видео выполняют несколько пользователей одновременно). Предполагается, что «ВКонтакте» включит возможность записи своих видео под музыку (липсинг).
Справка:
Приложение TikTok разработала в 2016 году китайская компания ByteDance. Число пользователей сервиса превышает 800 миллионов. Bloomberg называл компанию ByteDance самым дорогим стартапом в мире. По данным UBS и Mediascope, в России TikTok находится в топе приложений, в которых пользователи проводят больше всего времени.